DAKAR ONLINE: To, čím pořadatelé strašili, je tady. Závod míří do Pusté končiny

A je to tady. To, čím pořadatelé strašili už od počátku prosince, kdy zveřejnili trasu 45. ročníku dakarské rallye, nastalo. Závodníci po etapách, v nichž především rozhodovala rychlost, teď vjíždí do ryzí pouště plné velkých dun, z nichž některé mají i dvě stovky metrů. Dakar totiž poprvé ve své historii se vydává do Pusté končiny aneb čtvrté největší pouště světa. Jak se tu bude dařit nejen Čechům, sledujte v online reportáži na Sport.cz.

Foto: Flickr Martina Prokopa Martin Prokop v poušti během Rallye Dakar 2023Foto : Flickr Martina Prokopa