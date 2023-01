Valtr po tragické nehodě: Loprais by měl dostat šanci pokračovat

"Nemám chuť závodit. Pro nás piloty je to strašně nepříjemná věc a znám svého Jardu, že ani nebude mít chuť pokračovat dál v závodění," řekl Valtr, jehož stejnojmenný syn je Lopraisovým navigátorem. "Osobně bych dnešní etapu anuloval pro kamiony, aby kluci měli možnost se rozhodnout, zda se do závodu vrátí nebo ne," uvedl pilot týmu Tatra Buggyra ZM Racing.

K neštěstí došlo v okamžiku, kdy byl devětašedesátiletý italský fanoušek skrytý za dunou a posádka jej neviděla, což dokázaly i záběry z kamer v kamionu. Fanoušek zraněním podlehl při transportu záchranářským vrtulníkem do nemocnice. Valtr si je stoprocentně jistý, že by Loprais okamžitě zastavil, kdyby věděl, že do diváka narazil. O nehodě ale neměl tušení ani večer v bivaku po příjezdu z 9. etapy.

"Strašně mě to mrzí a je mi líto, že tento pán přišel o život, ale je to nezodpovědnost. Vidím to dnes a denně z kabiny. Přede mnou uskakují lidi, jsou schovaní za dunama, stojí na dunách a neuvědomují si, že já kolikrát nejsem schopen auto v písku ani řídit. Když zatočím volantem, tak trvá pět metrů, než auto zatočí," uvedl Valtr a dodal, že z kamionu není vidět ani na strany. "Když chci někoho na silnici předjet, tak mi musí mechanik říct, že tam nikdo není," podotkl.

Přestože je zabezpečení tratí v rozlehlých částech Saúdské Arábie složité, je potřeba situaci podlé šéfa týmu Orion Moto Racing Group Ervína Krajčoviče řešit. "Určitě je (oproti minulosti) víc lidí podél trati, jak zahraničních fanoušků, tak místních. Je to na jednu stranu skvělé, atmosféra je čím dál lepší. Je ale potřeba řešit, jestli jich není až moc nebo jak to kontrolovat," řekl Krajčovič, jehož tým do rallye nasazuje motocyklové jezdce v čele s Martinem Michkem.