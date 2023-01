DAKAR ONLINE: V těžké etapě končí Michek 16., Loeb znovu suverénní

Ve třídě aut to byla ve čtvrtek one man show. Sébastien Loeb vyrazil do etapy jako první, na všech mezičasech byl první a první je i v cíli. Dál však s velkým náskokem hodiny a 20 minut vede Násir al-Attíja. Martin Prokop se v průběhu etapy pohybuje na 12. místě, ovšem celkově by si mohl polepšit na šestou pozici.