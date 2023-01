Macík v maratonské etapě skončil druhý, Prokop je na Dakaru už šestý

Mezi motorkáři zvítězil Luciano Benavides, průběžně však vede Skyler Howes. Martin Michek dojel 16. a v celkovém hodnocení klesl na 13. pozici, když se před něj dostal o pouhých 12 vteřin Argentinec Franco Caimi.

"Speciálka byla hodně písková, všude samé měkké duny. Kvůli tomu to bylo dost ostré, protože motorka se tam hodně zapichovala. Já jsem rád, že jsem to dojel v klidu a v pohodě. Jsem šestnáctý, přitom na prvního jsem ztratil jenom devět minut. To je fakt šílená vyrovnanost, jede se tu pila až na hrot," uvedl Michek v cíli.

Ve třídě aut to byla ve čtvrtek one man show. Sébastien Loeb vyrazil do etapy jako první, na všech mezičasech byl první a první je i v cíli. Dál však s velkým náskokem hodiny a 20 minut vede Násir al-Attíja. Martin Prokop na Loeba ztratil deset a půl minuty, skončil desátý a polepšil si na celkovou šestou pozici. Ta je vyrovnáním jeho i českého maxima mezi auty z roku 2019. Na pátého de Villierse nyní ztrácí 40 minut.

"Byla to etapa plná velkých dun a z našeho pohledu super zajímavá. Šlo to bez problémů, užili jsme si to. Auto maká a doufejme, že je v pohodě, protože tady nemáme mechaniky. Zítra frčíme dál," řekl Prokop.

Velmi zajímavá situace nastala v kategorii kamionů. Vyhrál Martin van den Brink, jenž téměř vymazal dosavadní náskok vedoucího Januse van Kasterena. Mezi oběma Nizozemci je nyní rozdíl pouhé minuty. Martin Macík zůstává na třetím místě. V etapě pak dojel druhý, avšak na Van den Brinka ztratil 18 minut.