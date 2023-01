KOMENTÁŘ: Motorsport může být nebezpečný. Zvlášť pro amatérské lovce záběrů

A taky jsou plné záběrů zdrceného Lopraise, jenž vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým a přidává: „Mrzí mě to a potáhne se to se mnou v životě."

Ač nejsem saúdskoarabský vyšetřovatel ani soudní znalec, ze záběrů lze i laickým pohledem vyřknout ortel, že Loprais je v celém incidentu nevinen. A že je zjevné, že při skoku z duny o muži, který se mu tam připletl do cesty, neměl ani ponětí. A stejně jako je člověku líto života a pozůstalých, kteří přišli o svého blízkého, je lidsky líto – byť zcela jiným způsobem – i Lopraise, jak pro něj náhle skončila do té doby úspěšná pouť za dalším rodinným triumfem na dakarské rallye.

Nicméně celá tato událost, navíc zvěčněná na záběrech z mobilů, je i významným mementem. Kdokoliv kdy vstoupil na jakékoliv motoristické závody či pohleděl na vstupenku, musel si všimnout výstražného nápisu, že „motorsport může být nebezpečný". Zdá se to být zlidovělá fráze, tak trochu už mimo varovné vnímání, stejně jako když si kuřáci zapalují další cigaretu a hledí přitom na krabičku s odstrašujícími slogany a obrázky.

Jenže motorsport byl, je a bude nebezpečný. A zvlášť to pro publikum platí při rallyeových závodech dakarského střihu, kde není narýsovaný okruh, který by byl ještě oddělený bezpečnostními svodidly a ploty. A na to všechno dohlížely stovky pořadatelů.