Podmol o tom, kolik stojí Dakar, svých šroubech v těle i nahém Pabiškovi

Premiérově drsný závod okusil před dvěma lety, letos v lednu závod vynechal, aby se teď Libor Podmol na start znovu vrátil. „Poprvé to bylo moc šílené. A asi tam zpátky jedu pro nějaké odpovědi na mé vnitřní otázky. A taky už nechci být vyvalený Janek. Chci dosáhnout lepšího výsledku a třeba v té své kategorii získat i sošku beduína, která by se hodila ke sbírce mých cen z freestylu," popisuje Podmol.

Před dvěma lety byl 31., tentokrát ale pojede v kategorii malle moto, která je jistým návratem ke kořenům Dakaru. Motocyklisté nesmí mít na závodě žádného mechanika ani podpůrný tým. V cíli každé etapy si opravují motorku sami, spí ve stanu a spacáku, zkrátka je to ten ryzí „africký" Dakar, jak si ho na konci 70. let vysnil Thierry Sabine.

„Čím víc se to blíží, tím víc si říkám, že to nebyl dobrý nápad. Ale to jen menší strach, který mám a který asi nabíhá každému sportovci, jenž dělá něco podobného. Jsem myslí sportovec a vím, že v té hlavní kategorii, kde jezdí profesionálové z továrních týmů, je pro mě nějaký pohárek nemožný. V této třídě však možnost úspěchu je, což je také má motivace," vypráví Podmol v podcastu.

V kategorii bez asistence má podobné ambice jako on i další Čech, David Pabiška. Je to už legenda tuzemské dakarské scény a s Podmolem v posledních týdnech trénovali. Když na něj v Mixzóně přišla řeč, Podmol se rozesmál. „Trénovali jsme spolu v Hodoníně a on spí naostro. První ráno jsem se probudil, on si sedl na postel a hned mi začal něco říkat, takže když slyším jeho jméno, hned se mi vybaví, jak je nahý. Na Dakaru si chceme pomáhat. Jsem si vědom jeho ohromných zkušeností, já mu zase mohu pomoci v mediálním zájmu," říká Podmol, který chce stejně jako před dvěma lety z Dakaru natočit film a sepsat knihu.