Kopecký míří za desátým vítězstvím na Barum rallye

"Je to zapeklitá situace, Vašek startuje strašně vzadu, podmínky má úplně jiné, než my. Spíše si ho nehlídám. Kdybychom startovali kousek za sebou, tak by to bylo o něčem jiném. Teď ale srovnáváme dva rozdílné závody, jedeme v jiný čas a máme vždy rozdílné podmínky," podotkl Kopecký.

Pech po dojetí do cíle první etapy litoval, že musel do posledních dvou erzet startovat později kvůli haváriím soupeřů. Musel vyrazit na studených pneumatikách a dojížděl navíc za tmy. "Takové zdržení jsem snad nikdy nezažil. Tvrdé gumy potřebují provozní teplotu kolem 60 stupňů, jinak je to jako puk na ledě. Ovlivnilo to náš výkon, ale nemá cenu se na to vymlouvat. Jedeme vzadu, kluci si to tam vyžírají každé závody, tak si to jednou vyžereme taky," řekl Pech, jenž věří, že se v neděli ještě dokáže ke Kopeckému přiblížit. "Do páté vložky to šlo, poslední dvě nás trošku srazily. Pojedeme pořád, co to půjde. Musím se přizpůsobit podmínkám a nevylétnout ven," dodal.