Loprais před Dakarem: Bez Kamazu je šance na dobrý výsledek vyšší, ale tlak také

"Příležitost získat výborný výsledek je určitě vyšší, ale na druhou stranu se do popředí hrnou další střelci, kteří třeba i chvilku vynechali. Myslím si, že závod bude vyrovnanější, což zvýší tlak, ale díky tomu to může být zároveň zábavnější. Na špici se to může pěkně střídat," uvedl dvaačtyřicetiletý Loprais v tiskové zprávě.