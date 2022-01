Nadějné spojení. Kdo z vás by nechtěl spolupracovat s miliardářem...?

„Dakar je přehlídkou ega. Všechno jsme si vyříkali slovně a víc jsem se o to nestaral. Že z toho někdo chtěl udělat mediální kampaň, tak prosím," říká Macík. „Ego a napětí mezi řidiče patří. Shodou okolností to vidělo víc lidí, bylo zbytečné, že se to pustilo ven. Další den jsme jim bez přemýšlení pomohli. Za nás není vůbec o čem dělat z toho nějaký velký příběh," přidává se navigátor František Tomášek.