Největší chyba. Málem ji utopili, přesto česká závodnice slavila zlato

„Nemám doma bazén, a abych se naučila přechody, tedy s mokrýma nohama vběhnout do treter a nacvaknout se na kolo, používám zahradní hadici. Namočím si nohy, zahodím hadici, běžím ke kolu," vysvětluje tréninkovou metodu česká závodnice.

Do přípravy na Dakar Ollie Roučková už dlouho zařazuje překážkové běhy Spartan Race, teď tedy něco nového. Triatlon považuje za ideální průpravu. „Je to pro mě trénink fyzický a koncentrační. Je tam důležitá strategie. Je to hodně podobné Dakaru, kde taky pořád s něčím kalkuluješ, furt si něco hlídáš."

Svůj první triatlon v životě absolvovala v Jiříkově a vyhrála, i když před závodem byla pořádně nervózní a nevyvíjel se pro ni dobře. Nejhorší úsek? Plavání. Kraul totiž začala trénovat až poté, co si podala přihlášku na triatlon. „Bála jsem se, takže místo, abych byla vepředu, zůstala jsem vzadu. A to byla největší chyba. Všude jsou ruce, nohy, je to jako v mlejnku. Jako by vás chtěl někdo utopit," popisuje strasti účastnice čtyř Dakarů.

Foto: archiv Olgy Roučkové Dakaristka Olga Roučková jako triatlonistka

Zatímco v plavání ztratila, v běžecké a cyklistické části už šplhala nahoru. I když ani tady se to neobešlo bez komplikací. Zvlášť v cyklistickém úseku, kvůli starým klouzajícím botám. Nakonec ale Olga Roučková svůj premiérový triatlon, zatím v kategorii hobby, vyhrála.

Za rok by si triatlon do přípravy měl zařadit i její kolega ze stáje Czech Samurais Ondřej Martinec. Ten totiž prohlásil, že když doběhne na bednu, příští rok do toho půjde taky.