Středoevropská rallye začne diváckou rychlostní zkouškou ve Velké Chuchli

"Určitě to bude zajímavé, hlavně divácky. Bude to nové, celá rallye je nová, a vidět vozy WRC v Praze na Hradčanském náměstí a v ostrém tempu ve Velké Chuchli, to se jen tak nepoštěstí," uvedl Erik Cais, jenž se letos účastní vybraných závodů světového šampionátu. "My se moc těšíme a věříme, že nás na premiérové světové rallye v České republice podpoří co nejvíc diváků," řekl Cais.