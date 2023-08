Že vyhrál nejrychlejší? Ne! Oficiálním vítězem Barum rallye je Kopecký, rychlejší byl ale Pech

„Jsme samozřejmě spokojení, ale to ostatní snad ani nebudu a nechci komentovat. Já jsem v té roli byl taky a myslím si, že pokud by Vašek chtěl jet s námi, měl by si pořídit nejmodernější R5 a s tím autem se popasovat," řekl Kopecký a připomněl rok 2004, kdy naopak on startoval s vozem WRC a byl nejrychlejší.

Byl to vskutku kvůli oněm pravidlům zvláštní závod, protože Pech startoval až hodinu a půl za těmi nejlepšími. A tak se na konečné pořadí dlouho čekalo, nakonec byl Pech celkově o devět vteřin rychlejší. A taky to bylo hodně náročný závod, protože na Zlínsku, stejně jako po celé zemi, panovalo extrémní horko. „O nic jiného mi nešlo než o vítězství. Někomu se nelíbilo, že jsme je poráželi, tak nás vyřadili a porážíme je dál. Jsem strašně šťastný, že se nám tady podařilo vyhrát," řekl Pech v cíli.

Naopak suverenitu v něm potvrdil právě Kopecký, který na Barum rallye získal s předstihem jubilejní desátý mistrovský titul. „Já to ani nepočítám. Pro mě to není důležité. Jsem opravdu rád, že jsme spokojeni s autem, že funguje skvěle a že jsme byli mezi evropany nejrychlejší," uvedl Kopecký. „Jestli budeme slavit? Potřebuju se najíst, dát si dvě plzně a jít spát. Jsem fakt po víkendu unavený, protože to bylo náročné. Bylo to náročné pro nás všechny a jsem rád, že je to za námi," dodal Kopecký.