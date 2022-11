Chci, aby se na Dakaru o mně soupeřům zase zdálo, vzkazuje česká motorkářská jednička

Ukončil sezonu motokrosovou, dal si dva týdny volna a prvního listopadu naskočil naplno do přípravy na Dakar. „Už to zase začíná bolet a hodně. Snažím se jet na stodvacet procent. Motokrosovou sezonu jsem letos zvládl bez zranění, což jsem hrozně rád. Základ mám, máme na čem stavět," říká Michek.

Cíl pro příští ročník slavné soutěže, který startuje 31. prosince, je jasný. „Chci znovu potrápit kluky z továrních týmů. Aby se jim zase zdálo o mém jménu! To by bylo hezký," přeje si. Největší mezery vidí hlavně v navigaci. Na té chce zapracovat nejvíc.

Foto: Orion Moto Racing Group Motocyklista Martin Michek na Dakaru 2022Foto : Orion Moto Racing Group

„Kluci fabrický mají skoro neomezené možnosti. S navigací za rok najedou 50 až 60 tisíc kilometrů. Já říkám, že kdybych letos dokázal najet šest, sedm tisíc, byl by to velký posun, oproti dvěma, třem v minulosti."

„Po posledním Dakaru jsem hned jel MS v dálkové rallye v Abú Zabí, tam jsem tu navigaci, ty duny zase navnímal. Zase do sebe dostal. Teď máme s týmem naplánované ještě další zastávky, abychom byli na Dakar co nejlépe připravení. Rádi bychom vyrazili buď do Tunisu nebo zhruba týden před Vánoci do Dubaje," dodává čtyřiatřicetiletý jezdec stáje Moto Racing Group.

V roce 2020 jel Dakar poprvé. Obsadil 23. místo celkově a třetí mezi nováčky. O rok později už poskočil na desátou příčku. Jen šest měsíců poté, co po selhání jater bojoval o život! V ročníku minulém pak, po řadě karambolů, obsadil 36. příčku. Nejhorší byla asi nehoda při přejezdu z bivaku na start šesté etapy.

„Řidič v autě mi nedal přednost. Vjel do mého pruhu, já musel udělat myšku, dostal jsem se do odbočovacího pruhu a v 80kilometrové rychlosti trefil obrovský betonový patník. Spekulovalo se i o tom, že to byl atentát, ale já myslím, že se to může stát kdykoliv. Že vůbec nevěděl, že tam jedu."

V lednu 2023 by se Martin Michek na Dakaru rád vrátil mezi nejlepší a desátou příčku ještě vylepšil.

Foto: Orion Moto Racing Group Martin Michek na Dakaru 2022Foto : Orion Moto Racing Group

Stejně jako loni si musel účast na Dakaru prosadit doma. Manželce se totiž slavný závod moc nezamlouvá. „Loni jsem si musel dupnout a letos taky," směje se. „Letos to bylo ještě horší a dupalo se dvakrát. Bylo to hodně složité, protože brzy čekáme narození miminka."

K tříletému synovi přibude holčička. Termín porodu je kolem dvacátého listopadu. Rodák z Českých Budějovic se tak připravuje na pořádnou honičku. Vrcholící příprava na slavný závod a pomoc s péčí o potomky.