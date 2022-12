Úleva před startem Dakaru, Podmol nebude bezdomovcem. Pojedu více hlavou, slibuje

Podmol už má pochopitelně prostudovanou také trať v Saúdské Arábii. Názor na ni si udělal celkem hned. „Když jsem jí prostudoval, přestalo se mi na Dakar chtít jet. Dálky tam jsou ukrutné, program se prodloužil na patnáct dní a čtrnáct etap. Bude to asi nejtěžší Dakar v historii," konstatoval Podmol, který se těší na proslulou „Pustou končinu", která nabízí gigantické duny. „Tam to bude hodně zajímavé, jsou tam stometrové písečné kopce. Vypadá to tam asi jako v pohádkách, těším se na to. Písek je asi hodně sytý, bude to hodně technicky náročné."