Michek v nejdelší etapě letošního ročníku (465 měřených kilometrů) jen potvrdil formu z posledních dnů. Jel takticky, v závěru zrychloval a závěrečných 70 kilometrů zvládl dokonce rychleji než vítězný Španěl Barreda. V cíli byl sice jedenáctý, nicméně po dodatečných penalizacích soupeřů se posunul ještě o dvě příčky vpřed.

"Bylo to hrozně dlouhé, jsem unavený. Odsýpalo to, opravdu velmi rychlá etapa. Držel jsem plný plyn do poslední chvíle, maximálkou 165 km/h jsem jel hned několikrát. Teď musím na přejezd a půjdu si na chvíli lehnout. Ještě nás čeká asi 140 kilometrů do bivaku a za dnešek zdoláme celkem téměř 800 kilometrů, což je fakt raketa," řekl po dojezdu.

Celkově je 21.

V erzetě bohužel spadl David Pabiška a jeho 13. účast na Dakaru končí nešťastně a předčasně. Podle zpráv týmu Jantar, za který startuje, "je po základním ošetření, při vědomí a míří do nemocnice na důkladnější vyšetření. Odnesla to snad jen žebra a klička."

Sám Pabiška na svém instagramovém účtu napsal: "Nikdy jsem nepoznal, co je to nedokončit Rallye Dakar. Omlouvám se všem, co mě podporují a fandí mi. Děkuji. Asi to jednou přijít muselo."

Foto: Orion Moto Racing Group Motocyklista Milan Engel ve čtvrté etapě Rallye DakarFoto : Orion Moto Racing Group

To varovalo i Milana Engela, ve středu 32. "Jelo se mi zpočátku dobře, chytil jsem tempo. Ale pak jsem dostal kopanec, což bylo takové výstražné znamení a jel jsem si raději to svoje. Rozbil se David Pabiška, má zřejmě zlomenou kličku. Proto jsem rád, že jsem v cíli," líčil.

Engel ale zůstává na druhém místě jezdců bez asistentce.

V kategorii automobilů po dodatečné penalizaci domácího al-Radžího vyhrál Katařan al-Attíja, který si tak upevnil celkové vedení. I Martin Prokop po dojezdu dostal trest (sedm minut), skončil tak až 23. a celkově klesl na deváté místo. „Byla to zajímavá etapa a zvlášť po startu extrémně rychlá. Přežili jsme jeden těžký moment, kdy jsme vyjeli mimo trať, což nás hodilo do obrovských děr a hodně rozhodilo. Pak jsme si dávali velký pozor a bylo to vidět na tempu," řekl Prokop.

Tvrdil, že mu pomohly mu až těžké úseky na navigaci v dunách a řečišti. "Rychlostní průměr byl ale i tak dneska hrozný a musím říct, že mi to nedělá dobře. Doufám, že to v dalších dnech bude těžší a pomalejší, abychom měli šanci něco předvést. Bylo vidět, že dnes nás blázni afričtí několikrát předjeli, ale pak se tam motali jako nudle v bandě. To je naše šance."

Posádka Ollie Roučková, Robert Knobloch v Suzuki Samurai na trati Rallye DakarVideo : Czech Samurais

V kamionech vyhrál Rus Nikolajev. Aleš Loprais na něj ztratil 16 a půl minuty a byl šestý. Dál mu však patří celková pátá příčka. Ovšem zažil divoký den. "Byla to jedna z pěti nejtěžších etap, co jsem kdy absolvoval. Mezi osmým a desátým kilometrem do nás vrazila jedna buggyna. Udělali fatální chybu. Hned jsme zastavili, naštěstí se nikomu nic nestalo. Nicméně po nárazu jsme měli pomalý defekt," líčil Loprais.

Jenže v následujících sto kilometrech se mu ulomily dva zadní tlumiče, tudíž se vůz choval úplně jinak. "Já jsem se modlil ke všem duším i ke Kájovi (strýci Karlovi), ať nás dovedou do cíle. Měl jsem radost, že jsme dojeli do dun, kde si auto odpočinulo. Dnes to bylo vabank a stálo při nás štěstí," přiznal Loprais.

Štěstí naopak neměl Martin Macík, jenž na trati nabral dvě hodiny manka a dobrý výsledek na rallye je zřejmě fuč. „V různých dírách na trati jsme dostali hodně ran a došlo zřejmě k uvolnění výfukového potrubí. Teplo z něj způsobilo, že nám následně přestaly fungovat brzy a hrozilo, že chytnou. Proto jsme museli zastavovat a opravovat to," vysvětloval.