Sainz zaútočí ve Velké ceně Singapuru z pole position na druhé vítězství kariéry

Carlos Sainz z Ferrari odstartuje z prvního místa do Velké ceny Singapuru vozů formule 1 a bude útočit na druhé vítězství v kariéře. Španělský jezdec vyhrál stejně jako před dvěma týdny v Itálii kvalifikaci a pole position si zajistil popáté. Do první řady se vedle něho postaví George Russell z Mercedesu, ze třetího místa vyrazí do závodu Sainzův týmový kolega Charles Leclerc.

Foto: Vincent Thian, ČTK/AP Pilot Ferrari Carlos Sainz Jr. zaútočí v Singapuru z pole position.

Článek Mimo první desítku skončili na okruhu Marina Bay nečekaně oba piloti mistrovského Red Bullu. Lídr šampionátu Max Verstappen, který útočí na 11. vítězství v řadě a vylepšení vlastního rekordu, obsadil až jedenácté místo. Loňský vítěz Sergio Pérez dojel třináctý. Grand Prix Singapuru odstartuje ve 14:00 SELČ. Mistrovství světa vozů formule 1 14:00 Velká cena Singapuru