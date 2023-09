Red Bull chce vyhrát vše. Jenže teď přichází trať, která i jeho straší

Může právě Singapur utnout šňůru 15 výher Red Bullu v řadě? Nic není nemožné. „Řeknu na rovinu, že když zvítězíme v Singapuru, tak máme šanci vyhrát všechny závody v jednom roce a určitě to bude náš cíl. Na začátku sezony se to nezdálo reálné, protože něco takového se nikdy v historii nestalo,“ řekl Helmut Marko, poradce Red Bullu pro motorsport.

I on tuší, že to na zdejším městském okruhu bude pro jeho stáj pořádná fuška. V obou trénincích totiž vyhrálo Ferrari, v tom prvním nejprve Charles Leclerc, v následujícím pak Carlos Sainz. Max Verstappen byl třetí a osmý, a především si oba piloti do vysílaček často stěžovali na chování auta. Což je ale na druhou stranu už taková obehraná písnička, protože Verstappen „hudruje“ často, aby pak od kvalifikace už vládl.