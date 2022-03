Triky, fígle i blafování. Vedle rychlosti je teď formule 1 i o chytré taktice

To nejzásadnější v jejich "hrátkách" se odehrávalo v samotném závěru Velké ceny a před nájezdem na cílovou rovinku. Právě v posledních zatáčkách okruhu byla nakreslená bílá lajna, která značí detekční zónou pro použití DRS. A této zrychlující vychytávky může využít jen ten pilot, který je za svým soupeřem do jedné vteřiny.

A jelikož její použití bylo na dlouhé rovince zásadní výhodou, snažili se oba piloti, kteří byli těsně nalepení na sebe, před onou čárou brzdit, aby právě oni byli "až" ti druzí.

"Mezi předposlední a poslední zatáčkou jsem jel tak na půl plynu, aby mě Max předjel a já dostal DRS. Poprvé to zafungovalo, podruhé už to pochopil, takže brzdil rovněž velmi brzy a vznikl trochu chaos. Byla to ale zábava a tento druh závodění mě baví. Nová pravidla fungují, a tak pronásledování i předjíždění je mnohem jednodušší, než jsem si původně myslel," uvedl Leclerc, jinak po dvou závodech vedoucí muž šampionátu.

A i v tom prvním v Bahrajnu se vytasil s podobnou taktikou. Verstappen, ještě než v závěru odstoupil, se dvakrát dostal v první zatáčce do čela. Jenže i tady ho Leclerc víceméně pustil před sebe, aby si pak svou pozici v následující DRS zóně vzal zpět. A zdá se, že kalkulování s využitím DRS bude v závodech novou taktickou strategií. "Jde na to velmi chytře a vypadá to, že jejich obranné i útočné režimy jsou velmi výkonné," uznal rovněž Verstappen, pilot Red Bullu.

Leclerc navíc přiznal, že Ferrari svým blafováním i s dávkou štěstí „odpáralo" z vedoucí pozice Sergia Péreze, vítěze kvalifikace a Verstappenova týmového kolegu. Před nájezdem do 16. kola Ferrari v týmové vysílačce svému jezdci oznámilo, že půjde do boxu. Mechanici se připravili, na což rychle reagoval Red Bull, aby k výměně pneumatik povolal i Péreze. Jenže zatímco Leclerc k mechanikům vůbec nezajel, Pérez se vrátil do hustého provozu. A k tomu všemu boural Kanaďan Latifi, byl vyhlášen virtuální safety car, a tak Pérezovi protivníci v klidu vyměnili pneumatiky, aniž by zásadně ztratil čas. A z vedoucí pozice byl Pérez rázem čtvrtý...

"Máme tu novou rivalitu. Ovšem myslím, že bojovat s Leclercem a Ferrari je lepší než s Mercedesem. Je to s nimi víc o sportu. Ano, máme za sebou jen dvě Velké ceny, ale nečekám, že by se to vyhrotilo jako s Mercedesem," tvrdí Helmut Marko, sportovní poradce stáje Red Bull.

Má pravdu?