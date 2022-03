Čeká nás úchvatná a napínavá sezona F1, věští Brazilec, jenž se stal součástí češtiny

Naposledy jsme spolu mluvili před rokem a půl a vy mi vyprávěl, jak jsou pro generaci teenagerů, kam patří i váš syn Emo, často závody F1 nudné...

Vzpomínám si. A pak přišel rok 2021 a i on seděl napjatě u televize, protože jsme prožili nádhernou sezonu, která nabídla grande finale. Byl jsem přímo v Abú Zabí a byla to fantastická podívaná. Lidé říkají, že závěr byl hodně kontroverzní, ale můj názor je, že pravidla byla dodržena. Mám Verstappena rád, tvrdě pracoval a je neskutečně talentovaný. A co se přihodilo, je prostě součást motorsportu. Ovšem letošní sezona bude ještě lepší.

Proč?

Po změně pravidel budou auta vyrovnanější. Jsem si jistý, že uvidíme více předjížděcích manévrů a zažijeme velká překvapení. Bude to skvělá podívaná pro diváky a jestli měl někdo F1 za nudu, u které se dobře usíná, změní se to.

Kdo bude mistrem světa?

To je teď nemožné říct. Po třech čtyřech závodech budeme mít představu, ale teď nikdo z nás netuší, jak nová pravidla komu sednou. Určitě se ale do boje o titul přimotá víc jezdců, nebude to jen o Hamiltonovi s Verstappenem. Kteří to budou? Mluvíme spolu ve čtvrtek. Kdybyste se mě zeptal v sobotu po kvalifikaci, možná už bych nějaká jména vyřkl, teď jsou pořád skutečné výkony aut v mlze.

Nechybělo mnoho a příjmení Fittipaldi zase mohlo být na startu. Váš vnuk Pietro byl po vyhození Rusa Mazepina, jenž se ocitl na sankčních seznamech, blízko angažmá u týmu Haas. Sedačku ale nakonec získal Dán Magnussen.

A já jsem z toho hodně smutný. Magnussen je velice dobrý pilot, má zkušenosti, což byl hlavní důvod, proč po něm tým sáhl. Zná prostředí F1, roky v něm závodil. Já ale věřil Pietrovi a snad ještě šanci dostane. Stejně jako můj druhý vnuk Enzo, který teď závodí v týmu Tonyho Charouze v F2. Odsud je to už jen "kousek" mezi elitu.

Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu a v motorsportu to platí obzvlášť. Čím to, že tolik jezdců v F1 má otce, kteří v ní rovněž závodili? Třeba Verstappen, Schumacher, Magnussen.

Motorsport je náročný sport. Potřebujete mnoho proměnných, abyste se v něm prosadili. Potřebujete překonat hodně nástrah, ale taky potřebujete znát klíčové lidi. Zároveň je závodění vášeň, která se dědí. Já si dodnes vzpomínám, jak mě táta (motoristický novinář) vzal na závody a zažehl ve mně lásku k motorsportu, kterou jsem potom předal svým dětem i vnukům. Lidi, kteří tu vášeň nechápou, nikdy neviděli závody, protože ty jsou přece fascinující.

Přestupy ve formuli 1. Kdo bude za koho závodit v roce 2022?Video : Dominik Hejbal, Sport.cz

Mají jezdci se slavným jménem lehčí se dostat do F1?

Pamatuji si na mého syna, že když vyjel na trať, tak na něj každý ukazoval a křičel: To je mladej od Fittipaldiho. A čekali, co ukáže. Byl pod tlakem a ten je těžký překonat.

Jako to má teď Mick Schumacher?

Ano. Každý ho sleduje. Není to obyčejný kluk, který si přišel do F1 plnit sen, ale je to prostě Schumacher. Ten Schumacher. Slavné příjmení vám pomůže otevírat správné dveře, ale nezajistí vám výsledky na trati - ty musíte zajet vy sám.

Mimochodem tato sezona bude unikátní i v tom, že má rekordních 23 závodů, kterou jsou napěchovány v 36 týdnech.

Já jsem nadšený, že se F1 představí v tolika zemích a koutech světa. Piloti budou jako tenisté, kočují po světě z jednoho místa na druhé a žijí po hotelích skoro celý rok.

Ale ti potřebují jen" raketu a kufr.

To jsem se taky ptal syna: Proč nehraješ tenis? Bylo by to všechno snazší, stačila by raketa.

Co odpověděl?

Že miluje závodění, že je to jeho vášeň. A jsme zase u toho.