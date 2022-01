ANTOŠOVA BŘITVA: Absolutní faux pas Saláka! Někdy je lepší mlčet, i kdyby tě manželka doma škrtila

Nechám stranou, jestli s některými svými klubovými spoluhráči navštívili na konci loňského roku striptýz, bordel nebo co to bylo, nicméně někdy je fakt lepší mlčet a tyhle věci veřejně vůbec neventilovat.

Překvapuje mě, že takhle zkušený gólman a táta od dětí se za jakoukoliv cenu nechal vmanipulovat do veřejného povídání o tom, kde byl, s kým tam byl a co tam dělal.

Protože jsou věci, které z kabiny nikdy nemají vylézt ven. I kdyby tě doma škrtila manželka, neřekneš vůbec nic a necháš si to pro sebe. Co se dostalo ven, je pro mě absolutní faux pas. Nerozumím tomu a nechápu to.

Vůbec se nedivím trenérovi Josefu Jandačovi, který po nedělní prohře s Kladnem vylezl s tím, že když Salák ve Spartě nechce být, tak ať se sbalí a jde pryč. Naprosto se s tímto názorem ztotožňuju.

Přestože Salák říká, jaká je na Spartě v kabině skvělá parta, tak ventilovat tohle ven se prostě nedělá. To je takový nepsaný zákon kabiny.

Pokud chce Salák odejít; přestože po minulé sezoně podepsal se Spartou dvouletou smlouvu, takže by za ni měl chytat i v příštím ročníku; je to pochopitelné. Nepochopitelné ale je, jakým způsobem se to dělá.

Jednání by měla jít přes hráčova agenta a sportovního manažera klubu a běžně se takové věci řeší, že se obě strany do poslední chvíle chválí. Je netaktické někoho pošpinit. Ze sparťanské strany cítím, že je to naštvalo. A ze strany Saláka vůbec nechápu, proč se svou manželkou takhle reagují. Proč neřekne svému agentovi, který je za to nota bene placený, ať to nějak vyřeší a pak ho o výsledku informuje?

Chápu Spartu, že za jeho přestup chce peníze, když na něm postavila svou budoucnost na tuhle a příští sezonu. Teď je to na agentovi Saláka a Jaroslavu Hlinkovi s Petrem Tonem, aby se nějak dohodli.