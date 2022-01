Kdo nechce hrát za Spartu, ať se sbalí a jde, řekl kouč Jandač o Salákovi

"Odehrálo se to rychle. On sám přišel s tím, že to chce ukončit. Když tady nechce být, tak tady být nemůže," řekl trenér Josef Jandač po zápase s Kladnem. "Nemyslím si to jen já, nechceme v týmu někoho, kdo tady nechce být. Jestli někdo nechce hrát za Spartu, tak ať se sbalí a jde," podotkl.

"Rozhovor jsme neviděl, jen se ke mně něco v kabině dostalo. Pěkně se do toho zamotal. Já to ale moc komentovat nechci, je to jeho věc, jeho rozhodnutí. Hráči měli po zrušeném turnaji v Davosu dva dny volna, kluci se domluvili, že si sednou a něco si vyříkají jako chlapi. Tak si to vyříkali. Tohle patří do kabiny a nemá se to ventilovat. Že to on tahá, je jeho věc. Já si za hráči stojím," dodal Jandač.