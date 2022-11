ANTOŠOVA BŘITVA: Dědek může být právem pyšný. Takhle silný tým už jsem dlouho neviděl

Majitel Petr Dědek má Dynamo jako svou výkladní skříň a jsem si jistý, že by byl hodně naštvaný, kdyby série klubu skončila těsně před rekordem. Právem je na tým pyšný a vkládá do něj při stoletém výročí klubu velké naděje. Takhle silný tým už jsem dlouho neviděl. Pamatuju éru Vsetína, jak těžce se tehdy proti němu a spoustě reprezentantů hrálo.

Ze svých zkušeností vím, jak člověku narostou křídla, když se mu daří otáčet zápas a dostane se na vlně nahoru. Jeden můj bývalý trenér vždycky říkal, že když už se dostaneš nahoru, zpátky už nespadneš a dohraješ to. A přesně to dokázala Boleslav, Litvínov pak už do hry vůbec nepustila. Naopak hosté se začali bát o výsledek a situace se úplně otočila.

Stejně tak mě zaujala i třetí třetina mezi Olomoucí a Mountfieldem. Rozhodčí za řadu bitek udělili deset pětiminutových trestů, dohromady ve třetí části rozdali 72 trestných minut. Naprosto adekvátně, protože celkově se to kvůli frustraci hradeckých hráčů zvrhlo do takové otloukané. Olomouc ale jasně ukázala, že je neústupná.

Hradec trápí rozsáhlá marodka, hlavně mu hrozně chybí zraněný kapitán Smoleňák. I bez něj dokázal postoupit do čtvrtfinále Ligy mistrů, je to ale dané i tím, že když se vám v některé soutěži daří, víc se na ty zápasy těšíte. A pak najednou přejdete do extraligy, kde potřebujete každý bod, jste pod tlakem výsledku a padá na vás deka. Zase je na tom vidět, co dělá psychika, když víš, že musíš. A když navíc s úzkým kádrem hraješ několik zápasů týdně, musí se to projevit.