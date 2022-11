ANTOŠOVA BŘITVA: O hokejistech v kanceláři, plzeňském risku i o předvánočním hitu

A hokejisté, kteří právě skončili hráčskou kariéru, nejsou úplně zvyklí pracovat osm deset hodin denně. Jako hráč se staráš především sám o sebe a o tým, ve kterém hraješ. Jenže jako manažer musíš mít přehled o všem, co se děje – od druhé národní až po extraligu. Sám jsem zvědav, jak to Martin Ševc zvládne.

O každý bod bojuje Plzeň, která si uvědomuje, že to pro ni nebude lehká sezona. Západočeši v neděli proti Kladnu už potřetí v sezoně odvolali v prodloužení brankáře, aby na led poslali čtvrtého hráče do pole. A teď jim tento krok poprvé nevyšel, když Klepiš po naivní přihrávce Kaňáka pohodlně sebral puk a poslal ho do prázdné brány.

V globálu se mi tenhle plzeňský risk líbí, jen bych to střídal podle síly soupeře. Někdy bych ho zkusil, jindy bych zase hrál s brankářem a tři na tři. Jakmile totiž soupeř bude vědět, co na něj chystáte, bude se schopný připravit. Taky jde o to, že musíš mít vhodné hráče, kteří jsou schopni si ve čtyřech nahrávat tak, abys neudělal chybu, protože ta by měla fatální následky. Když to ale umíte sehrát, je to obrovská výhoda a šance získat dodatečný bod.