Zázračná otočka přinesla rekord. Věřili jsme až do konce, jsme v laufu, raduje se hrdina Musil

Dlouho to vypadalo na překvapení. Vedoucí hokejisté Pardubic však zvítězili i potřinácté v řadě, čímž překonali klubový rekord série výher v jedné sezoně z roku 2010. Doma proti Brnu, které naopak poslední tři duely prohrálo při skóre 2:13, museli dotahovat dvoubrankové manko. To se jim povedlo v posledních 61 sekundách a nakonec zvítězili 4:3 po nájezdech. Dvěma góly zazářil útočník Adam Musil, jenž se vrátil do extraligového kolotoče po čtyřzápasovém trestu.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Adam Musil z Pardubic při utkání s Brnem.Foto : Josef Vostárek, ČTK

Článek Brno přijelo na východ Čech s velkou chutí a mohlo se spolehnout na údernou první formaci, jež se postarala o všechny tři góly. Hosté skvěle bruslili a nedávali Pardubicím příliš prostoru ke kombinaci. Navíc trestali nezvyklý počet hrubek v pardubické defenzivě. „Výkon byl skvělý, musíme se od něj odrazit. Ukázali jsme, že máme kvalitní tým," chválil hru autor dvou branek Jakub Flek. Útočník Komety nejprve jednoduše přebruslil Pauloviče a zavěsil, ve druhé třetině sice Dynamo srovnalo, ale poté se dopustilo dalších dvou kiksů. Chybné rozehrávky využil Horký a poté se po špatném střídání trefil opět Flek. „Je ostuda, že doma padesát minut hrajeme špatně. To si budeme muset rozebrat," hodnotil Zohorna. Tipsport extraliga Kritizovaní Švédi hrdiny Sparty. Plekanec se hecoval s Hrdinou a pak předvedl gólovou lahůdku vkleče Zaskočení Východočeši si před vyprodaným hledištěm vyslechli i občasný pískot vlastních fanoušků, kteří už si odvykli prohrávat. Stejně jako hráči. Ti už působili bezradně a zdálo se, že je rozhodnuto. „Ale věřili jsme až do konce," vykládal Adam Musil, jenž se vrátil po čtyřzápasovém trestu. Víra se nakonec Pardubicím vyplatila. Během power play se prosadily z dorážek dvakrát za 39 sekund, druhou trefou v utkání srovnal právě mladší z bratrů Musilových. „Jsme v laufu a puky se k nám odráží," usmíval se útočník. Prodloužení přineslo tutovky na obou stranách. Největší šance měl hostující Flek a domácí Tomáš Zohorna. Ten si nakonec gól nechal až na samostatné nájezdy, které rozhodl střelou pod horní tyč. „Kotouč mi trochu utekl, ale zaimprovizoval jsem a vyšlo to," radoval se. „Emoce jsou obrovské. Taková série je pecka. Jsem rád, že jsem její součástí," liboval si 34letý útočník, který zažil i předchozí rekord z play-off mistrovské sezony 2009/2010. Pocity na brněnské straně byly naprosto opačné. Flek neměl pro hostující kolaps pochopení. „Před utkáním bychom bod brali. Ale teď je to hodně hořké. Jsme banda... nenapadá mě nic slušného," těžko hledal slova po čtvrté porážce Komety v řadě. „Věřím ale, že se zvedneme. Takhle chceme hrát, jen škoda toho závěru," doplnil. Tipsport extraliga Boleslav se vzepřela osudu. Někde v nás ta síla dříme, říkal Kousal po neskutečném obratu