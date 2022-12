ANTOŠOVA BŘITVA: Dvacítce bych přál semifinále. Rusové budou chybět, děti za situaci na Ukrajině nemůžou

Těšit se můžeme na to, co předvede Kanada. Shane Wright bude chtít ukázat, že na letošním draftu NHL měl být jedničkou a ne až čtyřkou, což pro něj muselo být ohromné zklamání. A pak se dobře dívejte na 17letého Connora Bedarda. Největší talent, kterého Kanada za poslední roky má a který by se v NHL měl v budoucnu stát novým Crosbym či McDavidem.

Sám jsem zvědavý, koho trenéři pošlou do brány, a myslím, že máme výborné obránce, kteří by do budoucna mohli nastupovat v NHL. Na posledním letním šampionátu mě překvapil David Špaček. Udělal ohromný progres a působí jako komplexní bek. Stejně tak musím vyzdvihnout i Tomáše Hamaru. Máme ale i další kluky, na které jsem opravdu hodně zvědavý a zajímá mě, jak obstojí v konkurenci těch nejlepších soupeřů.

Strašně bych klukům přál semifinále, ale je to na hraně. Bude hodně záležet na tom, kdo na nás vyjde ve čtvrtfinále. Pokud bychom měli jít na USA nebo Finsko, obávám se, že by to bylo velmi, velmi složité. Cestou by mohlo být konečné druhé místo v základní skupině, což by znamenalo zvládnout zápasy proti Německu a Rakousku a pozlobit některého z favoritů. Proti Kanadě to při její síle neočekávám, takže by to mohlo jít přes Švédy.