ANTOŠOVA BŘITVA: Hadamczik ten granát na svaz naopak musí hodit! Jinak ho oblbnou

Uspěl především proto, že jeho názor byl slyšet. Slyšeli ho úplně všichni - od lidí v extralize až po ty ve třetí nejvyšší soutěži. Vzkaz volitelů je jasný, už dál nechtějí to, co se dělo za Krále. Touží po změně.

Slyšel jsem valnou většinu projevů Aloise Hadamczika, v nichž právě na ekonomiku dost poukazoval. Můžeme mu vyčítat, co v minulosti neudělal správně, jedna věc je ale jistá. Rozhodně to není hloupý člověk.

Srovnat ekonomiku a podívat se na to, jestli finance opravdu chodí do klubů, je prvním úkolem Aloise Hadamczika. Myslím, že by to mohl zvládnout.

Ano, posilují se teď pozice lidí, kteří nebyli uvnitř svazu, neznamená to ale, že by osoby jako pan Dědek získaly větší vliv na chod tuzemského hokeje jako takového. Alois Hadamczik není člověkem, který by se nechal vmanipulovat do hloupé situace, kterou by pak neuměl vysvětlit.