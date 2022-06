ANTOŠOVA BŘITVA: Z Chebu 350 kilometrů do Hronova? To mě děsí. Nový šéf musí říct prioritu

Extraliga po uplynulé sezoně zmizela ze svazového řízení a přechází pod samotné kluby. Otevírá se tím obrovský prostor, že i svaz může provést velké úspory na zaměstnancích, mohl by nějaké propouštět. To se ale nestane, vždyť třeba už teď se Pepa Řezníček přesunul z ředitele extraligy do funkce ředitele sportovního oddělení Českého hokeje, takže na svazu bude dál pokračovat.

Trošku mě děsí třeba pohled na model druhé ligy. Všichni víme, že benzín už dnes nestojí 35 korun, ale atakuje padesátikorunovou hranici. Proto je pro mě nepochopitelné, že na východě republiky bude mít skupina 11 klubů a na západě dokonce 17, takže třeba Cheb pojede 350 kilometrů do Hronova...

Vždyť ta amatérská soutěž bude strašně drahá! Proč se v dnešní ekonomicky složité době nevytvoří víc regionálních skupin o menším počtu účastníků? Aby se šetřilo, co to jde. Aby se nějakým způsobem přežilo a soustředili jsme se na to, jak to bude vypadat do budoucna.

To je jen střípek z mozaiky. A já se ptám: Co teď bude zásadní prioritou svazu pro následující dva roky? Nemluvím o domácím MS 2024, mluvím o soutěžích jako o celku. Chce se svaz soustředit na juniorskou extraligu? Na tu dorosteneckou? Na Chance ligu?

Uvedu jeden argument, který zazněl na nedávném šampionátu. Slováci před třemi lety upustili od programu reprezentační dvacítky v extralize a soustředili se na mladší hráče, kterým v extralize i druhé nejvyšší soutěži dali velký prostor. Výsledek? Nakonec na šampionát do Finska jeli hned se třemi hráči ročníku 2004, z nichž Adam Sýkora s Šimonem Nemcem si o nominaci řekli výkony v extraligové Nitře.

Mě zajímá, jakou cestou půjdeme my. Taky se budeme snažit něco vymyslet, a ne dotovat jeden klub? Vymyslíme nějaký obecný koncept, který by fungoval? Jsem zvědavý, jak to nový prezident pojme. Jestli se dál jen budou rozesílat tiskové zprávy, nebo bude mít dost odvahy vystupovat na tiskových konferencích a odpovídat novinářům na jejich dotazy.