ANTOŠOVA BŘITVA: Když budete osahávat cizí ženskou, taky od ní čekáte facku. A od jejího manžela rovněž

Tou první jsou tři pardubické útočné formace velkých chlapů, kteří jsou schopni hrát do těla, navíc i kombinačně a těžko se jim čelí, když prohráváte. Na straně Sparty bych zase vyzdvihl Michala Kempného. Strašně se mi líbil a myslím, že pro všechny obránce musí být velkým vzorem - pohybem, čtením hry, prostě vším.

Pardubice se v Praze musely obejít bez zraněných opor Čerešňáka s Kolářem v obraně a Hyky v útoku. Pak jim ale taky chyběli dva hráči, kteří zranění nebyli. Bratři Musilové, kterým po potyčce s Olomoucí byla zastavena činnost - Adamovi na čtyři zápasy, Davidovi na dva.

Začal bych ale hodnocením faulů Olesze na Urbana a Klimka na Davida Musila, který bitce předcházel. Nejen já, ale asi všichni hokejisti máme za to, že vyšší trest od disciplinárky by měl vždycky dostat útočník a ne ten, kdo se brání. Přestože to v tomto případě vypadalo dost divně, když se na Klimka vrhli hned tři hráči Pardubic.

Od toho má ale Klimek zbylé spoluhráče z lajny, kteří by se okamžitě měli spárovat se soupeři a nenechat do Klimka bušit. Nechápu, že se tak nestalo, respektive až se strašným zpožděním. Bitka jako taková nebyla dlouhá, okolo dvaceti vteřin. Klimek byl udeřený nešťastně a kvůli zlomenině lícní kosti bude nějakou dobu mimo.

Předsedou disciplinárky Viktorem Ujčíkem vynesené tresty mě překvapily. Olesz chce klečícího Urbana naprosto jasně trefit na hlavu (jen štěstím se mu nic nestalo) a dostane jeden zápas. To vůbec neodpovídá útoku.

Shozené rukavice Davida Musila a atak Klimka, to byla vendeta. Odplata, že Klimek šel do jeho bráchy. Ano, David Musil to udělal hodně tvrdě, ale tohle k hokeji patří. Pokud někdo půl minuty před koncem za stavu 3:0 do někoho vlítne, tak musí počítat s tím, že pravděpodobně dostane nakládačku. Pokud budete v kavárně nebo restauraci osahávat cizí ženskou, taky asi čekáte, že vám dá facku a může se k ní přidat její manžel nebo přítel.

S reakcí Davida Musila by měl počítat nejen Klimek, ale i Ujčík. Ano, agresivita obrany byla obrovská, ale já to považuju za únosnou mez. Ne tak Ujčík, který udělil dvouzápasovou stopku.

Šéf Pardubic Petr Dědek se vyjádřil, že Ujčík je ostudou extraligy, kterou znehodnocuje a Pardubice poškodil. Marně si zvykám, že majitel klubu reaguje na Twitteru. Některé věci by tam ze své pozice dávat neměl. Chápu jeho rozhořčení a naštvání, protože i mně přišly tresty pro hráče Pardubic neadekvátní. Nechápu ale, že žádá hlavu Viktora Ujčíka. To mě trochu překvapilo, a to z jediného pohledu.

Petr Dědek tím vytváří obrovský mediální tlak, což si valná většina lidí sledujících hokej uvědomuje. U části fanoušků Pardubic tím navíc Dědek může podněcovat agresi, což bychom asi nechtěli. Všichni jsme rádi, že v kotlích fanoušků nemáme agresivitu, kterou bychom častějšími podobnými vyjádřeními mohli zvyšovat, což by se někdy mohlo zvrhnout do osobního napadení. I proto nejsou Dědkova slova úplně šťastná.