ANTOŠOVA BŘITVA: Mládí v extralize? Zůstal jsem v šoku! Kladno na víc než boj o záchranu nemá

Základní část extraligy je za námi a utekla jako voda. Začal bych tím, co zůstalo stejné jako v minulé sezoně, a to je Kladno. Loni skončilo předposlední a šlo do baráže, letos poslední a míří do ní zase.

Foto: Michaela Říhová, ČTK Smutek hráčů Kladna po prohře.Foto : Michaela Říhová, ČTK

Článek Ukazuje se, že výkony Rytířů nemají žádnou spojitost s jejich azylem v Chomutově v minulém ročníku. Myslel jsem si, že Kladno po loňské zkušenosti změní skladbu týmu, ale nebyla to pravda. Teď už snad na Kladně vědí, že do budoucna musejí hledat a podepisovat nové hráče daleko dřív a dopředu. Prostě se musejí snažit vytvořit jiný tým, protože tento na víc než na boj o záchranu nemá. Koukal jsem se na statistické údaje a zůstal jsem v šoku. Za celou sezonu odehrálo víc než 100 minut jen devět kluků U20 a mladších! To je opravdu šok. Uvědomil jsem si, jak strašně málo teď dostáváme do extraligy mladé kluky, kteří v ní hrají roli. Je úplně jedno jakou, ale prostě aby hráli stabilně. Tipsport extraliga Po Jágrově kritice musel zmizet ze sociálních sítí. Ale na nic jsem se nevykašlal, říká Kubík Na druhou stranu; oba týmy, které do předposledního kola bojovaly o vyhnutí se baráži - České Budějovice a Kladno - měly ve svém kádru nechci říct staré hráče, ale velezkušené a bodově jsou na tom skvěle. U Budějovic Pech s Gulašem, na Kladně Plekanec, který dokonce skončil třetí v tabulce produktivity celé extraligy. Bez něj by Kladno kvůli skladbě svého týmu už v polovině extraligy vůbec nemělo šanci uniknout baráži. Foto: Roman Mareš, https://rytirikladno.cz/ Spoluhráči z Kladna Tomáš Plekanec (vlevo) a Jaromír Jágr.Foto : Roman Mareš, https://rytirikladno.cz/ Je trochu zarážející, že oba nejhorší týmy extraligy mají skvělé individuality, nejsou ale schopny hrát týmově. Jsou prostě vázány jen na výkon pár hráčů a mezi ně patří i Plekanec. S Pechem jsou výteční, ale když chybí ansámbl kolem, který jim pomáhá, jejich parádní výkony jsou vlastně k ničemu. Přestože základní část vyhrály s předstihem našlapané Pardubice, největším skokanem jsou pro mě druhé Vítkovice. Jejich extrémní zlepšení je překvapením sezony. Viditelně složily tým, který je schopný být úspěšný. Jak z pozice trenéra řešit více než měsíc trvající čekání na baráž? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Rád bych se ještě zastavil u dvou týmů. Tím prvním je Mladá Boleslav, u které jsme po loňském play off a postupu do semifinále očekávali zlepšení i v základní části. Jenže to nepřišlo. Mile mě naopak překvapilo, že Karlovy Vary po ztrátě trenéra Pešouta zapsaly stejný počet výher, jako v minulé sezoně pod jeho vedením. Přestože odešel Flek, Jirka Černoch a spol. tvoří tým, který je dlouhodobě schopen hrát střed tabulky a v důležitých zápasech vítězit. Komentáře ANTOŠOVA BŘITVA: Ujčík by měl skončit! V jeho nevysvětlitelném počínání se nikdo nevyzná