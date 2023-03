Po Jágrově kritice musel zmizet ze sociálních sítí. Ale na nic jsem se nevykašlal, říká Kubík

Byl to pro něj hodně zvláštní duel. Po sezoně totiž zamíří hokejový útočník Adam Kubík do Českých Budějovic. Jihočechy mohl ještě v dresu Kladna poslat do baráže. Tu si však po porážce 2:5 znovu zahrají Rytíři. Kubík si v klíčovém souboji o záchranu připsal asistenci, jenže ta hostům nepomohla.

Foto: Václav Pancer, ČTK Zleva Martin Hanzl z Českých Budějovic a Adam Kubík z Kladna.Foto : Václav Pancer, ČTK

Článek Smlouvu u konkurenta podepsal už během stávající sezony a od hrajícího majitele Jaromíra Jágra to pořádně schytal. „Hlava mi to nebere. Ať chcete, nebo ne, tak důvěra v hráče – a může opakovat, že je stoprocentní profesionál – se ztrácí. A už na ty, kteří mají podepsáno jinde, koukáte jiným způsobem," komentoval situaci ohledně Kubíka před pátečním duelem. Čtyřiadvacetiletého křídelníka si přesto podržel vedle sebe a Plekance v první formaci. Kubík ovšem připustil, že slova legendy ho nepotěšila. „Zaregistroval jsem to. Musel jsem si vypnout sociální sítě, bylo toho kolem mě hodně. Blbá situace, ale takový je hokejový život," vykládal. Tipsport extraliga Kladenští fanoušci nedodrželi minutu ticha! Strašná neúcta a dno, zuří Vondrka Na ledě se i proti budoucímu zaměstnavateli snažil odevzdat maximum. „Bylo to nepříjemné. Ale chtěl jsem zápas odehrát na sto procent a myslím, že mi nikdo nic vytknout nemůže. Škoda, že jsme nedali nějaké góly, ale určitě jsem se na nic nevykašlal," mínil. Foto: Václav Pancer, ČTK Zleva Václav Veber z Kladna, Tomáš Čachotský z Českých Budějovic a brankář Kladna Adam Brízgala.Foto : Václav Pancer, ČTK Že by Kubík něco vypustil, si nemyslí ani jeho spoluhráč Matyáš Filip. „Žádný tlak na něj nebyl. Hraje za Kladno a jinou variantu si nepřipouštěl. Všichni jsme dali do zápasu všechno," říkal autor jedné ze dvou branek Rytířů. Filipův gól však přišel až jako reakce na sedm minut hrůzy. Motor totiž v prostřední třetině odskočil čtyřmi góly v řadě. „To bychom nebyli my, kdybychom si to jako vždycky nějakou částí zápasu nepokazili. Zase jsme měli výpadek. Mrzí mě to," těžko hledal slova 22letý forvard. Foto: Václav Pancer, ČTK Zdeněk Doležal z Českých Budějovic se raduje z branky.Foto : Václav Pancer, ČTK „Po přesilovce v úvodu druhé třetiny jsme totálně přepnuli a odešli od naší hry. Soupeř nás potrestal," pokračoval. Kladno se sice nevzdalo a dvěma brankami snížilo, ovšem domácí přidali pojišťující trefu v závěru a mohli slavit záchranu. Naopak Středočeši znovu po roce vyzvou vítěze 1. ligy. A na baráž budou zase pořádně dlouho čekat, souboj o udržení totiž startuje až za 44 dní. „Je to nepříjemné. Loni jsme dostali týden volno, pak jsme měli soustředění na Slovensku. Uvidíme, jestli se to zopakuje. To je na trenérech," vysvětloval Adam Kubík. Věří, že na závěr svého působení na Kladně pomůže Rytířům sezonu zachránit. „Nečeká nás nic lehkého, ale měli bychom porazit kohokoliv, kdo proti nám bude stát. Pořádně se připravíme," zavelel kladenský rodák a odchovanec. „Vždycky jsem se chodil dívat na extraligu. První liga byla na prd. Lidi si určitě zaslouží nejvyšší soutěž, fanoušci nás parádně podporují. Kladnu extraliga sluší," dodal Kubík. Tipsport extraliga Jihočeský uragán ve druhé třetině zpečetil osud Rytířů