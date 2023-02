ANTOŠOVA BŘITVA: Ujčík by měl skončit! V jeho nevysvětlitelném počínání se nikdo nevyzná

V poslední době mě nejvíc překvapila třízápasová stopka pro olomouckého Alexa Rašnera za faul na vítkovického Petera Kriegera, za který už v zápase obdržel trest na pět minut a do konce utkání. Byla to herní věc, takových situací zažívají hráči minimálně dvacet za zápas. V rozích je vždycky nějaký souboj, kdy tlačí obránce na útočníka nebo naopak.

Třízápasový trest od Viktora Ujčíka mi prostě přijde absolutně mimo realitu. Srovnávám to s tři a půl roku starým zákrokem Houdka na Kvapila, který si určitě všichni hokejoví fanoušci vybaví. Plzeňský obránce přijel v přerušené hře zezadu k útočníkovi Sparty, který absolutně nemohl útok čekat, a zkrosčekoval ho. A od Ujčíka za to dostane dva zápasy...

Hokej se vyvíjí hodně rychle, ale ne tak rychle, aby se tyhle věci během necelých čtyř let změnily. Takhle rychle prostě nemůžeme měnit výši trestů, protože hráči, fanoušci ani novináři se v tom nemají šanci vyznat. Jak můžeme míň trestat zákrok v přerušené hře zezadu?!

Je na čase změnit předsedu disciplinární komise. Ujčík by měl po sezoně skončit. Nůžky v rozhodování se rozevírají tak moc, že už se v tom nikdo nevyzná. Tohle už je pro mě absolutně nevysvětlitelné. Ano, hokej se vyvíjí, stejně jako tresty. Ty by ale měly být čitelné. Hráči by měli vědět, co můžou čekat. Místo toho někdy přijde absolutní nesmysl.

Teď přijde play off, kdy budou kluby disciplinárce posílat jeden podnět k přezkoumání videí za druhým a najednou budeme dotrestávat každý souboj? V prvotní chvíli by to měli dělat rozhodčí na ledě, u výjimečných trestů by měla přijít disciplinárka. Není ale možné řešit každý zákrok, který se někomu nelíbil.

Hodně napínavý je souboj o vyhnutí se baráži, který svádí hned čtyři mužstva – Kladno, České Budějovice, Litvínov a Mladá Boleslav. Osobně jsem si myslel, že Motor se z toho díky silné dvojici Pech – Gulaš vymaní, ale opak je pravdou, zůstává tam viset.

V posledním kole všechny čtyři zmíněné kluby bodovaly, ale pro Kladno je zisk pouhého bodu proti Olomouci málo. Hodně to ovlivnil výkon obránce Dotchina, který nejprve namazal Hanákům na gól na 4:4, aby pak v prodloužení před rozhodujícím gólem ztratil rovnováhu.

Nepochopitelné pro mě zůstává, že se na spodku tabulky pohybují Boleslav a Litvínov. Oba během sezony změnily trenéry, navíc to nejsou kluby, které by neměly finance. Koukal jsem se na vítězné zápasy za celou sezonu a nejmíň – pouhých 12 – jich má Litvínov. Jsem hodně zvědavý, jak to dopadne. Vypadá to na drama až do posledního kola.

V tom předposledním přivítají Budějovice Kladno, za které nastoupí i Adam Kubík, který od příští sezony ale bude oblékat dres Motoru. Myslím, že ten zápas odehraje, jako kdyby novou smlouvu podepsanou neměl. Za svou kariéru jsem nezažil, že by někdo hrál úmyslně blbě proti týmu, do kterého má namířeno.

Adam Kubík by si totálně zkazil jméno, kdyby to neodehrál naplno. A především; hráči nemají v nátuře něco vypustit.