Válka na Ukrajině. Jak ruská agrese zasáhla sport?

16:06 - Mezinárodní olympijský výbor (MOV) vyzval mezinárodní sportovní federace, aby přeložily či zrušily akce plánované do Ruska a Běloruska. Obě země by tak v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu měly nést důsledky porušení takzvaného olympijského příměří, jež má skončit až sedm dnů po zakončení paralympiády, které je naplánováno na 13. března. >>> CELÝ ČLÁNEK

11:03 - Ukrajinská biatlonová reprezentace se rozhodla po ruském vojenském útoku na svou zemi ukončit předčasně sezonu. Po vyhlášení výjimečného stavu přeruší biatlonisté trénink a nezúčastní se zbývajících tří závodů Světového poháru. Na facebooku to oznámila šéfka ukrajinského biatlonového svazu Lily Budsuljaková.

10:59 - Ruské a ukrajinské kluby i národní týmy obou zemí budou hrát do odvolání zápasy v soutěžích UEFA na neutrální půdě, rozhodl výbor fotbalové unie.

9:39 - Hokejisté Jokeritu Helsinky nedohrají po invazi ruských vojsk na Ukrajinu Kontinentální ligu. V play off se měl finský tým utkat se Spartakem Moskva. >>> CELÝ ČLÁNEK

8:44 - Zahraniční skikrosaři včetně českých reprezentantů Nikol Kučerové a Daniela Pauluse nenastoupili v Rusku do kvalifikací na víkendové závody SP. >>> CELÝ ČLÁNEK

17:23 - Česká, švédská a polská fotbalová asociace ve společném prohlášení vyzvaly mezinárodní federaci FIFA a evropskou unii UEFA k tomu, aby přesunuly březnové zápasy kvalifikace play off o mistrovství světa z Ruska. Uvedly to v reakci na dnešní vojenský útok Ruska proti Ukrajině.

14:32 - České házenkářky 2. března neodehrají na Ukrajině zápas kvalifikace ME. Duel se uskuteční 4. března v Olomouci stejně jako odveta o den později.

13:30 - Mezinárodní olympijský výbor v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu odsoudil porušení olympijského příměří, jež má trvat do konce paralympiády.

11:00 - Pro švédské fotbalisty, kteří se v play off o mistrovství světa utkají v březnu s českou reprezentací, je v případě postupu nemyslitelné, že by hráli v další fázi v Rusku. Uvedl to dnes předseda švédské asociace Karl-Erik Nilsson a reagoval tak na ruskou invazi na Ukrajinu. FAČR se stanoviskem vyčkává.