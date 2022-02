GLOSA: Méďo, věříme ti. I když vlastně moc ne

Být těch deset mužů nesmlouvavou porotou u soudu z amerických bijáků, pak by v případě Filipa Pešána od jejich mluvčího hlasitě zaznělo: "Vinen". Zato Petr Nedvěd by si u tribunálu oddechl, neboť by naopak rázně slyšel: "Nevinen." Je zvláštní, jak tuze odlišný může být verdikt stejných porotců ohledně "zločinu a trestu" dvou mužů, kteří se před soudem zvaný výkonný výbor zpovídali ze stejného přečinu. Tedy z historické blamáže hokejové reprezentace na olympiádě v Pekingu, za kterou jak kouč Pešán, tak i generální manažer Nedvěd před akcí i po ní brali shodně plnou zodpovědnost.

Foto: Sport.cz s využitím Profimedia Petr Nedvěd (vlevo) a Filip Pešán ještě společně na tréninku národního týmuFoto : Sport.cz s využitím Profimedia

Reklama