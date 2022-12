ANTOŠOVA BŘITVA: O alibismu a klubu jednoho muže. Zábranský Kometu vybudoval, jenže teď ji sám brzdí

Kometa tuto sezonu nepůsobí jako výjimečný klub. Přestože v létě posílila, nemá nic mimořádného, čímž by předčila ostatní kluby. Tedy až na přesilové hry, které ji drží nad vodou. Vždyť úspěšnost jejich využití dosahuje téměř 28 procent a lépe je na tom v extralize už jen Třinec.

Zvláštní je, že každý trenér, který do Komety v poslední době přicházel, už rovnou alibisticky říkal, jak mu pomůže Libor Zábranský. Jako kdyby všichni příchodem do Brna ztratili vlastní trenérské sebevědomí.

Foto: hc-kometa.cz Majitel Komety Libor Zábranský na střídačce brněnského týmu.Foto : hc-kometa.cz

Je možné, že to má co dělat s tím, že Kometa je klubem jednoho muže, a pokud se s ním někdo setká, autorita Libora Zábranského je prostě cítit. Je pro mě obrovským a největším překvapením, že i tak zkušení a dobří trenéři, kteří Libora znají a v jiných klubech jsou schopní trénovat výborně, tak v Brně strašně rychle ztrácí půdu pod nohama a všechno nechají plynout tak, jak chce Libor. Místo toho, aby oni šli vlastní cestou a snažili se klub změnit. Asi je strašný boj mezi udržením si vlastní koncepce a měněním ji tak, jak to klub chce. A to je strašně špatně.

Ano, Kometa je obrovsky silný a velký moravský klub, který vybudoval právě Libor Zábranský. Kdo si vzpomíná na Kometu v době, než odkoupila extraligovou licenci, byl to hodně rozhádaný klub. Libor tím, že je sám silný a ví co chce, dal Kometu dohromady a udělal z ní velkou značku. V klubu dál má největší slovo, jenže tím vlastně trochu brzdí změnu, aby Kometu vedl normální trenér, kterému se někdy daří a jindy trochu méně.

Když odhlédnu od toho, že Kometa potřebuje nový stadion, tak v oddělení funkce majitele a trenéra vidím současný největší úkol Brna. Jenže podle mě to Libor v tuto chvíli není schopen udělat.

Foto: Václav Šálek, ČTK Martin Pešout, dnes již bývalý trenér hokejové Komety.Foto : Václav Šálek, ČTK

Jako nový hlavní trenér nyní přichází Patrik Martinec, který se hned nechal slyšet, jak chce, aby s ním na střídačce stál právě i Zábranský a měl na starosti obránce. Patrika mám moc rád, ale tohle jeho vyjádření mi přijde strašně alibistické a překvapilo mě. Jako kdyby Patrik vedle sebe neměl asistenta, kterému by řekl: „Pojď, ty mi v Kometě budeš dělat beky a já útočníky." Měl by si najít člověka, kterému věří. Nikoliv majitele klubu... Vždyť trenér by měl mužstvo vést, rozhodovat, kdo půjde v danou chvíli na led, a mít nějakou představu.

Druhou věcí je, že vzít právě Patrika Martince je ze strany Komety strašný risk. Ano, Patrik dlouhá léta jako hlavní kouč vedl jihokorejský Anyang Halla, v tuzemsku ale dosud působil jen jako asistent v Českých Budějovicích a na Spartě.

Foto: Vít Šimánek, ČTK Novým trenérem hokejistů Komety Brno je Patrik Martinec. Bývalý hráč a asistent kouče ve Spartě se stal nástupcem odvolaného Martina Pešouta.Foto : Vít Šimánek, ČTK

Přijde mi, jako kdyby Kometa už nevěděla, koho vzít. Měla na střídačce dobré trenéry jako Jiřího Kalouse nebo Petra Fialu. Měla kouče, kteří se s Liborem Zábranským znali z dřívějška, viz Martin Pešout. A nikdo neuspěl.

Teď přichází přesně ten moment, kdy to v Brně zkusí s Patrikem Martincem, jestli to zvládne. Patrik je pro mě typově naprosto klidným člověkem, který dokáže přesvědčit a o hokeji toho hodně ví. Přesto si stojím za tím, že je to pro Kometu hrozný risk.

A to proto, že přijde chvíle, kdy nebude vědět, kudy kam, a proto si vzal Libora k sobě. I Patrik podle mě teď sám cítí, že je to risk.