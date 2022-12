A dost! Kometa po další porážce vyhodila trenéra. Už má za něj náhradu

„Bohužel jsme k tomuto kroku museli sáhnout s ohledem na to, že jsme z možných 27 bodů z posledních 9 zápasů získali jen 3. Nevidíme jinou možnost, než se pokusit dát mužstvu nový impuls. Hráči teď mají 2 dny volno, a do tréninkové procesu, který pokračuje ve středu, chceme mít o novém hlavním trenérovi jasno," uvedl majitel a generální manažer Libor Zábranský na klubových stránkách k odvolání Pešouta.

Pešout přišel v létě do Brna jako nástupce Jiřího Kalouse s ambicemi a přáním vrátit Kometě někdejší lesk a přiblížit tým, který na jaře vypadl v předkole play off, opět špici extraligy. Start týmu příliš nevyšel, za to říjen prožil parádní. Celek s řadou posil šlapal, z jedenácti duelů vyhrál deset a atakoval čelo tabulky.