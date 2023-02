ANTOŠOVA BŘITVA: O šoku z klecového odchovu fanoušků i o Lakatošovi, jenž nerespektuje vůbec nic

Přestože v našem státě už dávno skončil klecový odchod slepic a klecová lůžka v psychiatrických klinikách, v Pardubicích na fotbale klecový odchov fanoušků zavedli. Pro mě nepochopitelný krok! Přestože do fotbalu nedělám, tak když jsem to viděl, zůstal jsem v šoku. Říkal jsem si, který hlupák tohle vůbec může dát na stadion?!

Zpátky k hokeji. 16 653 diváků sledovalo hokej, který se musel líbit. Zápas Sparty s Pardubicemi měl všechno - emoce, ohromnou rychlost a jednoho výjimečného hráče Michala Řepíka, k němuž se ještě dostanu.

Sparta zažila skvělý víkend, porazila první dva týmy tabulky, a když jsem ji viděl, uvědomil jsem si, proč vítězí. Nedělají chyby, hrajou strašně rychle, jsou koncentrovaní, jako by je najednou někdo polil živou vodou. Je to úplně jiný tým než v říjnu. Sparta naprosto zaslouženě atakuje druhé místo a myslím, že souboj s Vítkovicemi je teď víc nakloněný na její stranu.

Sparťanští fanoušci vyobrazili majitele Pardubic Petra Dědka jako legendární filmovou postavu Bohumila Stejskala i s citátem: "Teď si vás kúpim všecky!"

Jejím lídrem je kapitán Michal Řepík, který to dokazuje dlouhodobě. Čtyři sezony po sobě vždy nasázel přes 20 gólů, podává konzistentní výkony. Michal se na Spartě zabydlel a odvádí pro ni skvělou práci. Po sezoně mu končí kontrakt a jsem zvědavý, s čím přijde klubové vedení. Tenhle hráč si zaslouží opravdu velmi slušnou smlouvu.

Něco podobného by ve Vítkovicích měl odvádět Dominik Lakatoš a musím se vrátit k jeho pátečnímu emočnímu vystoupení právě proti Spartě. Jsem přesvědčený, že Lakatoš našel v Ostravě přesně to, co hledal. Osobně jsem si myslel, že tam startuje kariéru, aby se stal lídrem, dostal se do nároďáku a všechny v 25 letech přesvědčil, že má na to na všech zimních stadionech bavit diváky.

Ten jeho zkrat mě ale vrátil na zem. Uvědomil jsem si, že do lídra má ještě hodně daleko. Ani nejde o to, že se pere s hráčem (David Němeček), který o to nejeví žádný zájem, a sám shodí rukavice. Lakatoš ale vůbec nerespektoval čárového rozhodčího, který se mezi oba hráče vrhnul. Nerespektuje vůbec nic, je mu to vlastně jedno a chce jen hrát divadlo pro fanoušky, aby je dostal do varu.

To prostě nedělá lídr, který chce vyhrát zápas. Je to pro mě z jeho strany velké zklamání a tak trochu návrat zpátky. Myslím, že Lakatoš má do budoucna na čem pracovat, aby mohl být brán za vítkovického tahouna.