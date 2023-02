Létající Lakatošovy pěsti pokazily slavnostní zápas. Připravil nás o body, zlobí se Holaň

Za nerozhodného stavu 3:3 vystřelil ve třetí části ze signalizovaného ofsajdu směrem k domácí brance David Vitouch, což se vydal trestat domácí Dominik Lakatoš. Jeho zlobu ale neodnesl Vitouch, nýbrž David Němeček, který mu vjel do cesty. A přestože se prát nechtěl, dostal od zběsile mlátícího domácího útočníka pořádně naloženo.

„Ať se na mě nezlobí, ale v hokeji fungují nějaká pravidla. To, co předvedl, se nedělá. Měl by si sáhnout do svědomí," nešetřil kritikou k jednání domácího hráče obránce Sparty Michal Kempný.

„Stál mezi nimi rozhodčí, David se nechtěl vůbec prát. On to ale asi viděl jinak. Nevím, kdyby to byla jedna rána, čert to vem, ale bylo jich minimálně deset. Může být jakkoli frustrovaný, ale tohle by dělat neměl," pokračoval obránce se zkušenostmi z NHL.

Naloženo pak dostal i Lakatoš, který od sudích vyfasoval pětiminutový trest plus předčasný odchod do kabin. A hosté dlouhé přesilovky využili k vítězné brance Romana Horáka.

„Nádherný zápas, speciální večer pro spoustu lidí tady v Ostravě. Prohrávali jsme, ale dokázali jsme to otočit. Ovšem zkratové jednání Lakatoše nás připravilo o body. Jinak nemám klukům moc co k vytknutí, nechali tam srdce," štvalo trenéra Vítkovic Miloše Holaně.

Zda bude jednání asistenta kapitána řešit, říct nechtěl. „Necháme to do kabiny," prohodil.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zleva brankář Sparty Jakub Kovář, Marek Kalus z Vítkovic, Adam Polášek ze Sparty.Foto : Petr Sznapka, ČTK

„Byla to střela po odpískání, to se nedělá, pak se to rozjelo. Laky (Lakatoš) je temperamentní hráč, byla to zbytečná chyba, která nás stála zápas. V šatně se nám pak omluvil," vykládal Richard Jarůšek, čerstvá posila Vítkovic, kterou trenéři postavili na křídlo druhé formace právě s Lakatošem a Tobiasem Lindbergem.