ANTOŠOVA BŘITVA: O rozdílu mezi Jágrem a Strakou i o brutálně sprostém hulvátství Fürsta

V minulé sezoně jsme slýchali, že Kladnu hodně uškodil azyl v Chomutově. To už teď ale neplatí. Rytíři hrají doma, jenže posun není žádný.

Jedním z důvodů je nepochybně mládež. Zatímco v Plzni vše funguje, jak má, v Kladně je to o neustálém hledání, jak dál. Nejenom s mládeží, ale s klubem celkově. Mládeži se nedaří, kluci se z ní do extraligy nedostávají.

Proto se vlastně nelze divit, že Kladno velmi pravděpodobně půjde do baráže. Nemyslím si ale, že sestoupí. Nepředpokládám, že by vítěz Chance ligy dokázal Rytíře čtyřikrát porazit. Musíš mít strašně silný tým nabitý hvězdami, a žádný takový teď v první lize nevidím.

Extraligou minulý týden hýbala i v souhrnu 85tisícová pokuta pro generálního manažera Olomouce Erika Fürsta za jeho výroky hlavně směrem k rozhodčímu Mrkvovi. Všechny zajímalo, jak se k tomu postaví extraliga. Jestli to vůbec bude řešit, nebo naopak Fürsta potrestá. Vždyť od chvíle, kdy si majitelé klubů vzali extraligu pod sebe a řídí si ji sami, je hodně složité vyvážit exces, který je brutálně sprostý.

A přesně to se v podání Erika Fürsta stalo. Trest prostě přijít musel. Už jen proto, aby si všichni uvědomili, že společně budují nějakou značku a podobné excesy by měly zmizet.

Netvrdím, že v emocích nemůže člověk udělat hloupost a prohlásit něco, co by jindy nikdy neřekl. Na druhou stranu si ale každý musí uvědomit, v jaké funkci se nachází. Generální manažer určuje normy chování klubu a vlastně celé extraligy. A tohle hulvátství a sprostota; navíc už den po zápase, bylo hodně za hranou. Je to neakceptovatelné a naprostý nesmysl. Proto vynesený trest považuji za adekvátní.