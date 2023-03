Tah Kacetlem. Třinecký fantom play off opět na scéně

Fotogalerie +2

Když měl třinecký útočník Libor Hudáček v pondělí zhodnotit Kacetlův výkon, tak po předchozích úsečných odpovědích najednou rázně vypálil: „Byl jedním slovem úžasný. Opravdu klobouk dolů. Zavřel to, podržel nás a my jsme mu za to vděční."

Ne, nebyla to jen diplomatická slova, která se sluší, ale výstižně popsaná realita. Kacetl přitom tři zápasy předkola proti Litvínovu jen proseděl na střídačce. Marku Mazancovi kryl záda i v úvodním čtvrtfinále proti Spartě, po něm si ale třinecký kouč Zdeněk Moták sedl s trenérem brankářů Jaroslavem Kamešem... „Musel jsem nahodit debatu, abychom o tom přemýšleli. Diskutovali jsme," popisoval Moták. Nakonec se shodli, že Kacetla do druhého mače nasadí. „A myslím, že se to v konečné fázi vyplatilo."

32letý Kacetl byl jistý, sebevědomý, sparťanskému gólmanovi Kovářovi víc než rovnocenným soupeřem. Lapil 34 střel a ani v nejmenším nebylo znát, že v základní části byl dvojkou, která dokonce ve třech zápasech vypomáhala v prvoligové farmě ve Frýdku-Místku.

Ale přesně tohle jako by bylo součást jeho brankářská DNA. Před dvěma lety přicházel do Třince z prvoligového Přerova uprostřed ročníku tak trochu z „nouze". V základní části měl podprůměrná čísla, ale pak se rozjelo play off, Oceláři neměli jinou volbu a Kacetl předvedl jeden z nejúchvatnějších kousků v historii vyřazovací části. Vychytal šest nul, měl i nejdelší sérii bez inkasovaného gólu ve finále (172:41), úspěšnost zákroků vyšplhala na 95,51 procenta a průměr obdržených branek stlačil na 1,11.

„Snažil jsem se věřit sám sobě. Věděl jsem, že makám na sto procent, ale někdy je takové období, kdy se nedaří. Věřil jsem, že se to otočí. Příležitost v play off mi spadla skoro z nebe, snažil jsem se ji chytit za pačesy. Říkal jsem si, že se to už nemusí opakovat."

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Třince Ondřej Kacetl a redaktor Martin Kézr, který mu předává Cenu deníku Právo.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Ale opakovalo.

Loni Marek Mazanec odchytal v základní části víc zápasů, do čtvrtfinále ale stejně naskočil Kacetl jako jednička a hned z toho byla nula. Při cestě za titulem si připsal 10 výher a znovu měl nejlepší čísla, takže i s ohledem na statistiky v základní části ho deník Právo vyhlásil nejlepším extraligovým brankářem.

A probíhající sezona? Tak trochu přes kopírák.

Na Spartě to pro něj byla 23. výhra z 29 zápasů v play off, do kterých v třineckém dresu naskočil. A dost možná ne poslední.