ANTOŠOVA BŘITVA: O zklamání na úvod extraligy, brankářském výkvětu i o nebezpečí v Pardubicích

Slušelo by se začít v neděli ve stejný čas, udělalo by se tomu velké promo a byla by show pro fanoušky. Místo toho teď máme jeden zápas ve čtvrtek, dalších šest v pátek a pak zase v neděli. Myslím si prostě, že extraliga by si na začátku zasloužila daleko honosnější akci.

Na co nejvíc těším, je obrovský extraligový souboj gólmanů. Máme tu Furcha v Kometě, Willa v Pardubicích, Kováře ve Spartě, Mazance v Třinci, Hrachovinu v Budějovicích; to je neuvěřitelná síla na brankářském postu ve špičkových týmech. Bude radost je sledovat, dlouhou jsme v lize neměli takový výkvět.

Foto: Vít Šimánek, ČTK Brankář Sparty Jakub Kovář v akci.Foto : Vít Šimánek, ČTK

Favoritem extraligy by se letos měla cítit Sparta. Ano, opustili ji třeba Chlapík, Dvořák nebo Pavelka. Podle mě ale přišla na to, že dlouhodobě není možné platit tolik hvězd, zvlášť když jí drahý tým titul stejně nepřinesl.

Sparta podle jmen možná není tak silná, o to nebezpečnější ale může být týmovou hrou. Má své hvězdy, hráče do přesilovek. A k tomu kluky, jako třeba Simon, kteří chtějí kariéru znovu nastartovat v extralize, nebo ty, kteří se v ní chtějí ukázat. Spartu bych vůbec nepodceňoval, vůbec to není o jménech. I když připouštím, že to zklamání z posledního „netitulu" na Spartě bude cítit.

Všichni čekáme, co se stane s Třincem bez trenéra Varadi, za kterým mistrovský hattrick hodně šel. Po určité době vždy dochází k rozpadu mužstva a musejí se hledat nové tváře, což teď čeká kouče Motáka.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Třinecký Martin Růžička.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Obrovskou a zásadní ztrátou je odchod D. Musila s Kundrátkem, v obraně ale zase může hodně pomoct Kuba Jeřábek. V útoku ale navzdory odchodu bratrů Kovařčíkových zůstali Vrána, Růžička, Hrňa, kteří vědí, jak vyhrávat. Musejí ale najít další kluky, kteří je budou podporovat. Přesto jsem přesvědčený, že Oceláři zase budou patřit k favoritům soutěže.

Jako favorit se určitě cítí Pardubice. Dynamo slaví stoleté výročí, jeho majitel Petr Dědek chce jít cestou špičkových českých hráčů a ukazuje, že na ně má prostředky. Na papíře vypadá jejich kádr po příchodech Willa, Čerešňáka, Radila, Hyky, bratrů Musilů nebo T. Zohorny nejsilněji a Radim Rulík, který jako trenér začínal od píky, ví, co ho čeká. Byl dobrý tah ho přivést, o hokeji má výborný přehled a je schopen pracovat kdekoliv.

Foto: David Taneček, ČTK Nový hlavní trenér Pardubice Radim Rulík.Foto : David Taneček, ČTK

Jsem zvědavý, jak to Pardubice zvládnou, protože na hráče, ale i management bude obrovský tlak, aby byli úspěšní. V tom vidím nebezpečí, aby manažer nechtěl po určitém neúspěchu vlétnout do kabiny a všem ukázat, jak je silný a že právě on všechno ovládá.

Když ale vidím ta jména hráčů a jejich zkušenosti, osobně si myslím, že to zvládnou. Nejsou to charakterově špatní kluci, kteří by nebyli schopni potlačit osobní ambice pro úspěch týmu. Naopak jsou to inteligentní kluci a Pardubice by klidně mohly atakovat finále.

Zastavím se i u opačného pólu tabulky. Velké problémy s vyhnutím se baráži bude mít Kladno, přestože po ročním azylu v Chomutově už hraje doma, a Karlovy Vary. Nejsem si jistý, že dokážou navázat na styl hry, kterým v minulých letech dokázaly soupeře překvapit. I proto, že už nemají útočníka Fleka a trenéra Pešouta, kteří odešli do Komety.

Jsem zvědavý, jak to bude s návštěvností, jestli si diváci i přes ekonomickou krizi najdou cestu do hlediště. Politická garnitura sportu moc nakloněná není; nejen ta celostátní, ale i ta komunální. Sport je u nich na druhé koleji, a tak mu nejvíc můžou pomoct právě fanoušci. Věřím, že lidi své oblíbené kluby podpoří příchodem na zimák, protože v současné krizové situaci je hokej jedním ze sportů, které jsou na tom nejhůř.