ECHO BUNDESLIGY: Alonso v Leverkusenu? Jedna vlaštovka jaro nedělá. Nagelsmannovo střídání nechápu

Nechci sahat kouči Bayernu Nagelsmannovi do svědomí, ale nevím, z jakého důvodu stáhl půl hodiny před koncem obránce De Ligta. To byl problém, proč Bayern neudržel vedení 2:0. Bál se zřejmě, že by De Ligt dostal druhou žlutou, ale byl to zápas proti Dortmundu a hráči jsou inteligentní. Těžko by šel do nějakého rizika. Jakmile sáhnete do stoperské dvojice, která hrála skvěle, tak to nemusí fungovat. Takže pokud nešlo o zranění, střídání nechápu.