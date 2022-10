Strhující bundesligový šlágr! Bayern přišel o výhru v páté minutě nastavení

Bayernu stačila v prvním poločase, v němž jinak tahal za kratší konec, jediná střela k tomu, aby šel do kabin spokojenější. Krátce poté, co odbila půlhodina od úvodního hvizdu, totiž zpoza šestnáctky napřáhl Leon Goretzka a střelou do levého dolního rohu branky obstaral svému týmu vedení. Poté, co se v 53. minutě z pozice za hranicí vápna podobně trefil Leroy Sané to již vypadalo, že mnichovský velkoklub bude mít utkání pevně v rukou.