ECHO BUNDESLIGY: Všichni za to vzali. Leverkusen hodil ostatním rukavici

„Všichni jsme byli v očekávání, co nám nabídne první kolo bundesligy. Myslím, že bylo perfektní. Málokdy se vidí jednačtyřicet gólů, které padly. Výsledky byly hodně překvapivé. Moc se mi to líbilo.

Začnu zápasem Mönchengladbachu s Leverkusenem. Překvapilo mě, jak se prezentoval Gladbach, čekal jsem daleko víc, do 80. minuty sice držel víc míč, ale kombinace byla statická, bez pohybu. Leverkusen dokazoval, v čem bude jeho síla: dobrá organizace a rychlý přechod do protiútoku. Zvládali to skvěle včetně Adama Hložka, který hrál šedesát minut.