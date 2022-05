ELIÁŠŮV OHEŇ: Rangers dál překvapují, Tampa ale pro ně bude velké sousto

Ve druhém kole play off NHL už Patrik Eliáš nebyl ve svých tipech tak bezchybný jako v první rundě. Od začátku sezony ale nejproduktivnější útočník v historii New Jersey Devils považuje ze černého koně New York Rangers, kteří to svým postupem do konferenčního finále přes Carolinu také potvrdili.

Foto: James Guillory, Reuters Filip Chytil z New York Rangers se raduje z gólu proti Carolině.Foto : James Guillory, Reuters

Reklama