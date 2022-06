ELIÁŠŮV OHEŇ: Tlak a nervozita budou ve finále na straně Colorada

"Colorado zvládlo vyřadit Edmonton ve 4 zápasech, což bylo vzhledem k fazoně Connora McDavida s Leonem Draisaitlem docela překvapení. Věřil jsem, že to Avalanche zvládnou, ale ne tak rychle. Velkým faktorem v jejich prospěch byl výkon Pavla Francouze v brance, který tu těžkou situaci ustál famózně.

Tampa měla po druhém kole dlouhou pauzu a v úvodu série s Rangers vypadla z role. Ale hokej to byl skvělý, hrály se výborné zápasy. Zlomilo se to na ledě Tampy, která díky srovnání série šla do pátého a šestého utkání s úplně jinou mentalitou.

Na straně Rangers mě v play off zaujal Filip Chytil, který dával důležité góly a dokázal, jak je pro tým potřebný. Pak se ale zranil a ta jeho lajna s Kaapem Kakkem a Alexisem Lafrenierem už nebyla tak nebezpečná. Ale to se mladým klukům stává. Věřím, že příští sezona bude pro Filipa, který už nabral zkušenosti, opravdu průlomová.

Někdo asi moc nečekal, že Ondra Palát bude nejproduktivnějším hráčem Lightning v konferenčním finále, ale to je i tím, že hraje se Stevenem Stamkosem a Nikitou Kučerovem. Ondřej je pro trenéra učiněný poklad. Může nastoupit v první, druhé nebo třetí lajně, zvládne přesilovky i oslabení a pokaždé ukáže, jaká je ve všem třída.

Uvidíme, jestli se na finále skutečně vrátí do sestavy Tampy Brayden Point a co to případně bude znamenat pro Ondru. Ale i kdyby Point naskočil, trenér Cooper by podle mě nemusel fungující formaci trhat.

Colorado bude mít do začátku finále osmidenní pauzu, takže první zápas bude z jejich strany asi trochu oťukávací. Poslední roky jsme od Nathana MacKinnona a dalších hvězd Avalanche četli různá vyjádření, že teď už to konečně musí vyjít. Letos to Coloradu s postupem do finále opravdu vyšlo, ale myslím si, že tlak a nervozita budou na jejich straně.

Tampa sice usiluje o hattrick, což by bylo výjimečné, ale má zkušenosti a může být ve větším klidu.

A můj tip? Myslím si, že to bude hodně vyrovnané, ale sérii v sedmi zápasech nakonec urve Tampa. Největšího favorita na Conn Smythe Trophy vidím v ruském brankáři Lightning Andreji Vasilevském. Proti Rangers bylo znát, že když gólmani delší dobu stojí a nejsou v zápasovém rytmu, pak mají problémy. Ale co Vasilevskij předváděl v posledních třech utkáních, to bylo zase něco neuvěřitelného."