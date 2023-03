GLOSA: Akce s krycím názvem „Všechno na kapitána“. I proto má Sparta nůž na krku

Sparta absolutně nemá připravený záložní plán. Nebo možná má, ale na ledě ho všem divákům na stadionu i u televize umě skrývá. Přihrávka zpoza branky do slotu? Jen výjimečně. Pokus o křížný pas přes osu hřiště? Nic takového...

Když Sobotka dostane puk do ideální pozice na pravém křídle, místo střely z voleje ho většinou radši zpracuje, vrátí na modrou Kempnému, aby se znovu rozjela akce „Řepík". A takhle stále dokola.

„Naše nešikovnost, že si nenajdeme dráhu, kudy by puk proletěl na bránu a místo toho většinou trefíme prvního bránícího hráče," lamentoval útočník David Tomášek.

Když kouč Miloslav Hořava po porážce 0:3 dostal od Sport.cz dotaz, jestli mu přesilovky jeho týmu nepřijdou strojové a Třinec je na to nachystaný, ihned vypálil. „Jsou strojové. Je to pravda. Zkusíme s tím něco udělat, už jsme to ale zkoušeli. Hráči v obrovském zápasovém zatížení reagují, jak reagují," zněla odpověď šéfa střídačky.