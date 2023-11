GLOSA: Bez Kalvacha to Plzni drhlo. Po další ztrátě se z titulu stává iluze

Když bývalý reprezentant Jan Rajnoch před časem dostal v pořadu Přímák na Sport.cz otázku, koho by poslal na klíčovou standardku v 90. minutě rozhodujícího zápasu sezony, bez váhání odpověděl: „Lukáše Kalvacha!“ Možná byste to udělali taky, protože na poctivce s číslem 23 na dresu je spoleh.

Nejde jen o báječné standardky, ale i třeba o pět podzimních asistencí. Na stejné číslo se v lize dostalo zatím jen šest dalších jmen. Kalvach umí být přesný, kreativní a skoro nestřídá. Není to typický střelec, ovšem dokáže se trefit v pravou chvíli: viz jeho góly v letním předkole Konferenční ligy s Tobolem Kostanaj nebo na podzim proti Ballkani. „Spoléháme na něj i při přenášení hry,“ zdůraznil plzeňský trenér Miroslav Koubek. „Lukáš je mozkový trust zálohy.“

V Hradci chyběl. Hlavně v první půli, kdy byla Viktoria až na pár výjimek neškodná. Nadšení hostitelé šli do vedení a jejich drajv jim mohl vynést víc než jeden gól. Hra Plzně potřebovala zklidnit a dostat řád, což by byly přesně úkoly pro Kalvacha. Nezřídka sáhne k překvapivému řešení a z jeho přihrávek těží celá plzeňská ofenziva. Zaskakující Ibrahim Traoré je jiný typ, Kalvacha nahradil především při hře dozadu.

O to víc musel Koubkovy chlapce bolet pohled na výsledek Slavie s Českými Budějovicemi (2:1), červenobílí se vzdálili už na třináct bodů. Ještě o dva body výš může být Sparta, pokud v neděli večer doma nezakopne s předposledním Zlínem. Plzeň sice má v záloze dohrávku v Mladé Boleslavi, ovšem i tak to pro ni jsou tuze nepříjemné počty. Spíš než o titul teď hraje o udržení pohárových pozic.

Moment potenciální útěchy: Kalvachovi a spol. může pomoct, že už mají jistou vstupenku do jarní Konferenční ligy, ve čtvrtek můžou hrát v albánském azylu Ballkani uvolněně. Happy end v Tiraně by Plzeň mohl posílit před žhavým závěrem letošní části ligy s ošidnými výjezdy do Ostravy a Olomouce. Právě zápasy s konkurenty v bitvě o pohárové pásmo napoví, o co bude Viktoria na jaře hrát.