GLOSA: Bez šance. NHL zpřísňuje a odkládá. Peking mizí v mlze

NHL spolu s Hráčskou asociací vyhlásily, že chtějí hrát, dokud to půjde. Zareagovaly také zpřísněním protokolu. Roušky a testování zase budou zase na denním pořádku. Poslat za současné chaotické situace desítky nejlepších hráčů do Číny ale vypadá jako fixní idea šílence.

Komisionář NHL Gary Bettman před několika dny prohlásil, že scénář, v němž by se NHL z olympiády v Pekingu sama odhlásila, je zhruba následující: „Předpokládejme, že řada týmů by se dostala do velkých ohnisek nákazy, spoustu zápasů by bylo nutné přeložit a bylo by jasné, že k tomu musíme využít i část olympijské přestávky..." Což je zhruba popis současné situace.