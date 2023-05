GLOSA: Bez titulu? Pro Slavii je horší výchozí pozice v Evropě

Horší než rozuzlení české nejvyšší soutěže jsou však pro Slavii konsekvence směrem k nové pohárové sezoně. Červenobílí naskočí do třetího předkola Evropské ligy, jistě absolvují dvě evropská předkola. Podle úspěšnosti v nich si zahrají základní skupinu Evropské ligy, Konferenční ligy, nebo žádnou z nich.

Bolestivý pro červenobílé bude pohled na Spartu, která zabojuje o Ligu mistrů. Pravděpodobně se do ní zapojí až ve třetím předkole, což jí dává nejen jistotu pohárového podzimu, ale i slušnou možnost vyrýžovat z pokladnice UEFA zajímavé peníze. Vždyť i za postup do čtvrtého předkola Ligy mistrů je vyšší bonus než za účast v základní skupině Evropské ligy (dosud 5 milionů eur oproti 3,63 milionu eur, podle aktuálního kurzu 118,35 milionu korun oproti 86 milionům korun). O průniku mezi evropskou honoraci v čele s Manchesterem City, Interem Milán či Realem Madrid nemluvě, start v základní skupině Ligy mistrů je odměněn 15,64 miliony eur (370 milionů korun).

Čím více Slavia v pohárech vydělá, tím lépe kádr udrží. A čím lepší evropskou soutěž bude hrát, tím více porostou ceny a atraktivita jejích hráčů. Sešívaní je pravidelně do Evropy prodávají, což svědčí nejen o nutnosti doplňovat tímto způsobem rozpočet, ale i o práci v klubu, kde se dotyční dokážou zlepšovat a stávat se zajímavými pro evropský trh. Dá se čekat, že rozruch v létě vypukne kolem levého beka Davida Juráska, pro Slavii bude těžké ho udržet.

V Edenu bude v létě živo, budou padat důležitá rozhodnutí. Pustit záložníka Ondřeje Lingra do zahraničí? Co když přijde lákavá nabídka na stopera Igoha Ogbua nebo někoho jiného? A jak naložit s hráči, jejichž vliv na hřišti klesá? I na to si musejí sešívaní odpovídat.