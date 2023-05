Trpišovský po ztrátě titulu: Mrzí mě derby. Nabídka teď na nikoho není, Jurásek je horké zboží

Naděje na titul definitivně vyhasla. Co se ve vás mísí?

Zápas v Olomouci jsme chtěli zvládnout, ať se bude dít cokoliv. O tom, že jsme druzí, se rozhodlo v jiných zápasech sezony. My jsme se soustředili jen na sebe. Hrajeme za Slavii, za spoustu fanoušků, kteří za námi dorazili ve všední den a zaplnili stadion. Teď už jsme to neměli ve svých rukách, samozřejmě je to pro nás zklamání. Celou sezonu jsme to honili a skončili druzí.

Kde vidíte příčiny pro to, že nemáte titul?

Nejvíc asi ve vzájemných zápasech na Spartě. V prvním jarním derby jsme mohli vyhrát 3:2, ale v nastavení jsme si dali vlastní gól. Remízou získal bod soupeř. A ve druhém utkání získal soupeř tři body penaltou v nastavení. Jarní vzájemné zápasy mě napadnou jako první.

Slavia si ligu prohrála sama. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Přitom herně jste měli proti Spartě navrch. Mrzí o to víc, že skončíte za ní?

Mrzí to tak jako tak. Doma jsme vyhráli jednoznačně 4:0, hráli jsme skvěle. Vyhráli jsme finále poháru, v prvním utkání na jaře na Letné jsme byli tři minuty od vítězství. Výkon byl skvělý. Pak přišel zápas, kde jsme měli přes osmdesát procent držení míče, dotáhli jsme se na 2:2 a přišel penaltový moment. Ve vzájemných zápasech jsme byli lepší, ale liga je dlouhodobá soutěž. Rozhoduje spousta aspektů: doma, venku, specifika zimních měsíců, terény... Druhý rok po sobě nás stálo období od února do dubna hodně bodů. Ale nejlepší je ten, kdo jich nasbírá nejvíc na konci. Vždycky v sezoně ztratíte, i v titulových sezonách to tak bylo. Každý ztratí. Ale teď mě nejvíc mrzí ta dvě nastavení, kde jsme mohli my body přidávat a soupeře obírat.

Povedlo se! Fotbalisté Sparty se dočkali a slaví titul na stadionu SlováckaVideo : Sport.cz

Vyhráli jste domácí pohár, ale v lize jste skončili druzí. Jak tedy budete sezonu hodnotit?

Je tam spousta pozitiv i spousta negativ. Prošli jsme těžkými kvalifikacemi do Evropy, pak jsme v základní skupině vypadli s týmy, které byly kvalitativně horší než v kvalifikaci. Podobné to bylo doma. Získali jsme pohár, vstřelili 94 gólů a předvedli hlavně doma spoustu skvělých výkonů. Bavili jsme fotbalem, ale vybrali jsme si pár blackoutů během sezony. Tam výkony zejména venku nebyly moc dobré. Naopak v derby jsme odehráli dobré zápasy, ale neuhráli jsme body, které by stačily na titul. Pocity jsou takové rozporuplné.

Bude v létě hodně změn?

To se uvidí, ale určitě nějaké budou. Někdo dorazí, někdo odejde. Bude to záležitost přestupového trhu, jestli se kluby domluví, jestli se rozhodneme někoho uvolnit do zahraničí. To bude rozhodující.

Tušíte, o koho přijdete? Zájem je například o Davida Juráska nebo Ondřeje Lingra.

Myslím, že se to bude týkat i jiných hráčů. Co upřímně vím, tak na klubu není žádná konkrétní nabídka na nikoho. Je tam spousta oťukávání, návrhů, informací od agentů. Víme, že na spoustu hráčů jezdí spousta klubů. Vše se bude během přestupového okna vyvíjet, bude záležet na klubech, co se bude dít. Určitě nemají vyhlédnutého na konkrétní post jednoho hráče. Vymyslím si příklad, abych nenahrával: třeba na pozici stopera mají vyhlédnutých víc hráčů a třeba dopadne někdo jiný. Nebo naopak ne a pak si pro toho hráče přijdou.

A co konkrétně Jurásek s Lingrem?